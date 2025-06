Večernjakov stručnjak: Ovoliko razaranje Izraela još nismo vidjeli, nitko ne zna koliko oružja Iran ima

Iran i Izrael u noći na subotu nastavili su međusobne zračne napade, nakon što je Izrael prošle noći pokrenuo najveću zračnu ofenzivu na Iran u pokušaju da ga spriječi u razvoju nuklearnog oružja. Sirene za zračnu uzbunu čule su se u Tel Avivu i Jeruzalemu, dva najveća izraelska grada. Njihovi stanovnici noć su proveli u skloništima dok su se na nebu čuli uzastopni valovi iranskih projektila. Večernjakov stručnjak za Bliski istok Hassan Haidar Diab komentira neizvjesnu situaciju koja od jučer ne jenjava.

-Kao što se očekivalo, iranski odgovor je došao jako i žestoko. Prvi put u povijesti Izraela, znači od 1948. godine, izrael je pokazao nemoć. Sami Izraelci navode kako ovako nešto i životu nisu vidjeli. Ono što je evidentno jest da je Netanyahu je najavio na neki način očekivao osvetu Irana, ali ni on nije vjerovao da će napad biti tako žestok- navodi Haidar Diab.

Domeće i kako zapravo nitko još ne zna koliko je dobro Iran naoružan. Najavili su nove napade, kao i upotrebu novog oružja, kao i upozorenja da ako se neka zemlja umiješa u rat, bit će njihova meta. S iranske strane očekuju proširenje rata, čak i napad na američke vojne baze.

-Ako američke vojne baze budu napadnute, rat se sigurno širi. Bez obzira na to što su Hezbolah i ostale paravojne fomracije pod iranskim krilom dosad nisu reagirale, to ne znači da se to neće dogoditi- komentira Večernjakov stručnjak čiju analizu možete pogledati u nastavku.

Hassan Haidar Diab: Ovoliko razaranje Izraela još nismo vidjeli, nitko ne zna koliko oružja Iran ima Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Podsjetimo, izraelski ministar obrane izdao je izjavu u kojoj upozorava Iran na napade na civile. Prema riječima hitne pomoći, tri osobe su poginule u iranskoj odmazdi, a desetci drugih su ozlijeđeni. Ovaj odgovor uslijedio je nakon što je Izrael izveo napade na Iran, a obje strane sada tvrde da neće stati, prenosi SkyNews.

"Iranski diktator uzima građane Irana za taoce", rekao je Israel Katz, "...stvarajući stvarnost u kojoj će oni, a posebno stanovnici Teherana, platiti visoku cijenu zbog flagrantne štete nanesene izraelskim građanima", nastavio je.