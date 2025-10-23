Harari u Zagrebu: AI migranti su danas najveća prijetnja Europskoj uniji

Slavni izraelski povjesničar i mislilac Yuval Noah Harari tijekom gostovanja u Zagrebu više puta je isticao kako ne može predvidjeti budućnost, ali je u poduljem razgovoru s profesoricom i komunikacijskom stručnjakinjom Marijanom Grbešom te sa zagrebačkom publikom iznio je moguću mračnu viziju budućnosti u kojoj umjetna inteligencija prijeti samim temeljima demokracije. Upozorio je da Europska unija ima sve manje vremena da se odupre novom dobu imperijalizma u kojem glavnu riječ vode tehnološki divovi i umjetna inteligencija.

Globalna kriza liberalne demokracije nije posljedica neuspjeha u rješavanju ekonomskih ili socijalnih problema, već tehnološkog potresa koji je urušio javni razgovor, temelj svakog demokratskog društva, upozorio je svjetski poznati izraelski povjesničar Yuval Noah Harari pred zagrebačkom publikom. Prema njegovim riječima, demokracija je u svojoj suštini "razgovor", no unatoč najsofisticiranijoj informacijskoj tehnologiji u povijesti, taj se razgovor danas urušava. Ljudi su izgubili sposobnost da slušaju jedni druge i da se slože oko temeljnih činjenica.

FOTO Tko je sve od poznatih stigao na predavanje godine: Harari u Lisinskom

"Ne radi se o ekstremnim ideološkim razlikama. Ako pogledate šezdesete godine u Americi, s pokretima za građanska prava, Vijetnamskim ratom i Hladnim ratom, ideološki jaz bio je veći, a opet su se ljudi mogli složiti oko toga tko je pobijedio na izborima", objasnio je Harari. Danas je, tvrdi, problem u deficitu povjerenja, a njegov uzrok leži u tehnološkoj revoluciji. Povjerenje ne nestaje, ono se seli s ljudskih institucija poput vlada, banaka i medija na algoritme i umjetnu inteligenciju. Ljudi više ne vjeruju novinarima, ali vjeruju algoritmu koji im servira vijesti na društvenim mrežama. Ne vjeruju bankama, ali raste povjerenje u kriptovalute, koje su u suštini algoritmi. Ta promjena, upozorava Harari, vodi u kolaps demokratskih sustava kakve poznajemo i otvara vrata novoj vrsti političkog režima u čijem središtu neće biti čovjek.

AI imigranti su stvarna prijetnja

Dok se Europa bavi pitanjem imigranata, Harari ističe kako prava prijetnja neovisnosti, suverenitetu i kulturi europskih nacija dolazi od "AI imigranata". "Oni dolaze bez viza, brzinom svjetlosti, i preuzimaju sve", slikovito je opisao. Tvrdi da su strahovi koje ljudi vežu uz imigraciju – da će im uzeti poslove, promijeniti kulturu i biti politički lojalni stranim silama – daleko primjenjiviji na umjetnu inteligenciju.

"AI će uzeti poslove, dramatično će promijeniti kulturu i nije lojalan nijednoj političkoj sili u Europi. Njegova politička lojalnost je preko oceana", rekao je Harari. Posebno je naglasio da AI neće početi od poslova čistača ili frizera, već s vrha. Prvi na udaru su urednici, bankari, odvjetnici i autori. Kontrolu nad javnim razgovorom, koju su nekad imali moćni medijski urednici, danas imaju bezimeni algoritmi društvenih mreža. Harari je podijelio i osobno predviđanje: "Ovo je vjerojatno posljednja knjiga koju ću napisati. Pretpostavljam da će za pet godina umjetna inteligencija pisati bolje od mene."

Europa na raskrižju: Biti ujedinjeni ili biti vazal Amerike

U globalnoj utrci u razvoju umjetne inteligencije, Harari vidi samo dva prava natjecatelja: Sjedinjene Američke Države i Kinu. Europa, prema njegovu mišljenju, stoji pred egzistencijalnim izborom. "Ne mogu predvidjeti budućnost, nadam se da EU bude preživjelae, ali definitivno je pred krizom. Europa je danas poput Afrike u 19. stoljeću", povukao je oštru paralelu. "Tada su afrička plemena ignorirala priče o parnim strojevima i vlakovima u dalekoj Britaniji, smatrajući da imaju prečih problema. Nekoliko desetljeća kasnije, postali su britanska kolonija."

Harari upozorava da Europa ima ekonomski i ljudski kapital te znanstveni potencijal da postane treći neovisni igrač u ovoj utrci, ali samo ako ostane ujedinjena. Ako se Europska unija raspadne, njezina najbolja nada je da postane "američki vazal". U tom kontekstu, spomenuo je i američku administraciju predsjednika Trumpa koja, kako tvrdi, podržava antieuropske stranke upravo zato što zna da će razbijanjem Unije lakše dominirati pojedinačnim državama. Ironično je, dodaje, što se te stranke predstavljaju kao veliki domoljubi koji se bore za neovisnost, a ne shvaćaju da najveća prijetnja suverenitetu ne dolazi iz Bruxellesa, već iz Silicijske doline.

Svijet ulazi u novo imperijalno doba, zaključuje Harari, u kojem je ideja mira svedena na imperijalnu maksimu "Pax Romana" – mir postoji kada slabi čine ono što im jaki naređuju. U takvom svijetu, jedina šansa za europske nacije da sačuvaju svoju neovisnost i kulturu jest da se drže zajedno.