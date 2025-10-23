Yuval Noah Harari u Zagrebu: Hoće li Europa preživjeti? Postoji samo jedan način, o budućnosti neće odlučiti stroj

Izraelski povjesničar, filozof, autor svjetskih bestselera i jedan od najutjecajnijih intelektualnih influencera Yuval Noah Harari poručio je s pozornice u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu da svijet ulazi u novo imperijalno doba, nazvavši ga novi svjetski nered u kojem su se urušile tri iluzije modernog vremena: iluzija trajnog mira, iluzija moralne jednakosti moći i iluzija demokratske komunikacije. Dugoočekivano Hararijevo gostovanje u Zagrebu izazvalo je veliku pozornost javnosti, a s jednim od najpoznatijih mislilaca današnjice razgovarala je 50 minuta profesorica Marijana Grbeša.

“Svijet ulazi u novi imperijalni poredak. Kad čujete Donalda Trumpa kako govori o miru, njegovo razumijevanje riječi ‘mir’ jednostavno je da će slabi učiniti ono što im jaki kažu da učine. Tada imate mir, to je imperijalna ideja mira. Rimljani su to također zvali mirom. Imperijalni mir znači da slabi rade ono što im jaki narede, tada vlada mir. Zašto postoji rat? Zato što slabi odbijaju priznati moć."

Novi nered: Budućnost neće oblikovati strojevi

"Dakle, ako SAD zatraže, recimo, Grenland, a Danska odbije predati Grenland, pa SAD izvrše invaziju i osvoje ga, tko je kriv za nasilje? Danska, jer je odbila priznati realnost moći. Ovo je novi nered ili novo imperijalno razdoblje u koje ulazimo, koje je danas dodatno ubrzano...”, kazao je Harari i upozorio kako se tehnologija koja je stvorena da povezuje ljude, pretvara u sustav koji sve više odlučuje umjesto njih.

Umjetna inteligencija više nije samo alat nego akter koji preuzima ulogu urednika, suca i autora ljudske stvarnosti, a sudbina demokracije ovisit će o tome hoće li društva naučiti upravljati algoritmima, a ne njima biti upravljana.

Harari smatra kako budućnost neće oblikovati strojevi nego odluka čovjeka da zadrži sposobnost slušanja, razmišljanja i moralnog izbora.

“Ljudi još uvijek znaju govoriti, ali sve teže slušaju”, rekao je Harari.

"Znate, jedina stvar oko koje se Demokrati i Republikanci u SAD-u još mogu složiti jest da je razgovor kolabirao."

Demokracija je, tvrdi, izgrađena na informacijskim mrežama i svaki tehnološki potres istovremeno je i politički potres.

Hoće li Europa preživjeti?

“Ne mogu predvidjeti budućnost. nadam se da hoće, ali Europska unija definitivno je pred krizom. Europa je danas kao Afrika u 19. stoljeću, Zulu Land. Zapad je tada izumio parni stroj, a u Africi su mislili da se to njih ne tiče i u nekoliko desetljeća postali su podanici europskih zemalja. Slična je sada situacija Europe u odnosu na umjetnu inteligenciju. Tim poljem danas vladaju Amerika i Kina, a umjetna inteligencija će preuzeti sve. Najvažniji urednici danas su algoritmi."

"AI neće početi s poslovima domara, nego kreće s vrh - s vašim poslom, s poslovima odvjetnika, direktora… Za pet godina umjetna inteligencija će pisati bolje knjige od mene", rekao je Harari.

Smatra ipak da Europska Unija još ima šanse jer ima ljudski kapital i ekonomsku bazu.

"EU može postati treći, neovisni igrač, ali samo ako ostane na okupu, zajedno. Ako europske zemlje ne budu zajedničke, najbolja im je opcija da postanu američki vazali", poručio je Harari.

Kazao je da su imigranti zapravo su najveća prijetnja Europi.

"Dolaze bez viza, dolaze brzinom svjetlosti i sve preuzimaju, poslove, sustave. Dramatično mijenjaju kulturu, a nisu lojalni nijednom političkom sustavu u Europi. Lojalni su nekome izvana.”