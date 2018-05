Hamasova stručnjaka u Tunisu ubio je diverzant od kojeg su Srbi drhtali?

Ministarstvo pravosuđa Tunisa i dalje traži izručenje uhićenog državljanina Bosne i Hercegovine, 46-godišnjeg Alema Čamdžića zvanog Čamac koji je osumnjičen za ubojstvo Hamasova visokog inženjera za dronove Mohameda Zouarija 2016. Čamdžić je uhićen u Hrvatskoj 13. travnja u zagrebačkoj zračnoj luci pri tranzitu iz Sarajeva u Beč.

Prema pisanju sarajevskog portala Slobodna Bosna, druga osoba za kojom također tragaju tuniške vlasti je 38-godišnji Elvir Šarac. Informaciju o Čamdžićevu identitetu vlastima u BiH proslijedila je hrvatska policija. On je rođen u Srbiji 1972., no državljanin je BiH. Tijekom rata, od 1992. do 1995., bio je pripadnik Armije BiH, a ratovao je upravo na području Sarajeva. Navodno je riječ o osobi koja je slovila za izvrsnog diverzanta specijaliziranog za upade iza linija koje su držale snage bosanskih Srba gdje je ostavljao kaos i pustoš u neprijateljskim redovima.

I BiH traži njegovo izručenje

Od jeseni 1992. Čamdžić je postao pripadnik posebne policijske postrojbe MUP-a BiH. Zastupao je izraelsku tvrtku koja se bavila prodajom opreme za prisluškivanje i komunikacijskih sredstava. Nakon završetka rata, Čamdžić je postao profesionalni vojnik, a njegovi znanci iz tog razdoblja tvrde da je nakon toga počeo surađivati s američkom tvrtkom Military Professional Resources Inc. (MPRI) koja je bila zadužena za obuku tadašnje vojske Federacije BiH. Bosanskohercegovačke vlasti se dosad ni na koji način nisu očitovale o informacijama o uhićenju njihova državljanina i navodima da bi on mogao biti umiješan u ubojstvo Hamasova stručnjaka za letjelice kojega su zbog tih aktivnosti nadzirali Izraelci odnosno tajna služba Mossad.

Postupak izručenja uhićenog Alema Čamdžića je u završnoj fazi. Odluku suda na kraju treba potvrditi Vrhovni sud, a potpisati ministar pravosuđa. Odluka o izručenju navodnog izraelskog špijuna Tunisu bit će donesena do sredine tjedna na velikogoričkom sudu. Međutim, situaciju je dodatno zakomplicirao i zahtijev BiH za izručenje njihova državljanina kako bi mu sudovi u BiH sudili za suradnju sa stranim obavještajnim službama i ubojstvo.

Traže još trojicu Europljana

Glasnogovornik Ministarstva pravde Tunisa, Sufian Al-Sulaiti, kazao je kako su nakon duge i temeljite istrage došli do podataka da su dvojica državljana BiH umiješana u ubojstvo te da je jedan uhićen. Al-Sulaiti je kazao da je u operaciji likvidacije sudjelovalo 12 osoba koje su bile podijeljene u tri skupine pod zapovjedništvom Johana, visokog časnika Mossada. Prva skupina preuzela je logističke pripreme, druga je prikupljala podatke, a u trećoj, koja je i izvršila likvidaciju, bila su dvojica državljana BiH koji su iz blizine ubili Mohameda Zouarija.

Osim dvojice državljana BiH, Tunis još traži trojicu napadača koji imaju europske putovnice, kazao je glasnogovornik Al-Sulaiti.

Zouari je bio državljanin Tunisa, a ubijen je u svom automobilu u blizini kuće u gradu Sfaksu u prosincu 2016. godine s osam hitaca u glavu. Hamasova brigada Al-Qasam optužila je za taj napad Izrael. Tunis je priopćio da sumnja da su “strani elementi” uključeni u Zouarijevu smrt.