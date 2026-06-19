Konvertiranima koji su dobili samo zatezne kamate idući korak – Ustavni sud

Nakon što je odluka proširenog vijeća Vrhovnog suda oko prava konvertiranih na obeštećenje procurila u javnost od stranaka u postupku kojima je sud šalje prije službene objave, postalo je jasno zašto su se tražila izuzeća četvero od petero sudaca. Presuda koja, kao i prije dvije i pol godine, potrošačima koji su proveli zakonom predviđenu konverziju iz CHF kredita u eurske daje pravo samo na povrat zateznih kamata na preplate po kreditima, ali ne i na preplaćenu glavnicu, donesena je uz čak četiri izdvojena mišljenja.

Potrošači diskriminirani

Suci Damir Kontrec, Jadranko Jug, Josip Turkalj i Dražen Jakovina s odlukom devetero ostalih sudaca nisu se složili, a njihov je stav o materiji bio poznat iz prethodnih presuda koje se tiču predmeta u "švicarcima". Izuzeća su se s bankarske strane tražila za čak trojicu: Damira Kontreca, Jadranka Juga i Josipa Turkalja, dok su se druga dva odbijena zahtjeva za izuzećem odnosila na sutkinje Jadranku Magud i Marinu Paulić kojima se implicirao potencijalni sukob interesa vezan uz bankarske kredite: u jednom slučaju jer šogorica sutkinje Magud ima aktivan spor u identičnoj pravnoj stvari pred Vrhovnim sudom za kredit koji hipotekom opterećuje nekretninu koju u svojoj imovinskoj kartici ima upisanu i sutkinja Magud, a u drugom jer sutkinja Paulić nije u imovinskoj kartici prijavila obvezu solidarnog sudužništva u iznosu od 130.000 eura za kredit koji otplaćuje njezina kći u PBZ-u.

Njih su dvije dio većine od devetero sudaca koji su se složili da potrošači koji su konvertirali kredite nemaju pravo na preplate po glavnici, nego samo na zatezne kamate na preplaćene iznose kredita od dana sklapanja temeljnog ugovora do dana konverzije 30. rujna 2015. Te se zatezne kamate računaju "povrh" iznosa preplate koji je utvrđen konverzijom, ne odbijaju se od njega. Bit je sudskog spora o kojem se odlučivalo u tome da su potrošači koji su kredit konvertirali dobili povrat znatno manjeg (i do 30 posto) preplaćenog iznosa za ništetne ugovorne odredbe od potrošača koji nisu proveli konverziju nego su sudskim putem ishodili povrat preplaćenih ništetnih odredaba. Ovakva odluka Vrhovnog suda očito nije iznenađenje za udrugu koja predstavlja potrošače. Goran Aleksić, koordinator ekonomsko-pravnog tima Udruge Franak, kaže kako ju je očekivao te ju otvoreno pripisuje sastavu sudaca.

– Previše je kvalitetnih sudaca otišlo u mirovinu, na Vrhovnom sudu je ostala bankarska većina, osnažena i nekim novim apologetima bankarskoga lopovluka. Odluka je protivna Zakonu o obveznim odnosima jer je devet sudaca spriječilo potrošače da dobiju svoj novac na temelju čl. 323. Zakona o obveznim odnosima, protivna je pravu EU, jer Sud EU u svojim presudama C-118/17 i C-705/21 nedvojbeno upućuje da se puna restitucija mora omogućiti. Protivna je Ustavu i Konvenciji za ljudska prava jer je arbitrarna i diskriminacijska – kritizira Aleksić precizirajući da je arbitrarna jer, kako naglašava, vještačenje nedvojbeno govori da preplaćeni iznosi konverzijom nisu isplaćeni, a diskriminacijska jer svaki potrošač koji je konvertirao i koji će dobiti samo zatezne kamate na kraju plaća 20 do 30 posto više za ukupnu otplatu kredita od potrošača koji nije konvertirao, ali je dobio puno obeštećenje. Poručuje kako će potrošačima koji će daljnju zadovoljštinu tražiti na Ustavnom sudu od iznimne pomoći biti izdvojena mišljenja sudaca Vrhovnog suda. Inače, i sudac Jug upravo je jedan od sudaca koji apliciraju u novi sastav Ustavnog suda.

– Sada nam ne preostaje ništa drugo nego ustavnim tužbama ukidati nezakonite i neustavne odluke Vrhovnog suda koje će slijediti u pojedinačnim predmetima – poručio je predstavnik Udruge Franak koja je konferenciju za novinare najavila danas ispred zgrade Vrhovnog suda. Nije zadovoljna ni Hrvatska udruga banaka, čiji je stav da je konverzija predstavljala konačno rješenje te razmatra pravne opcije. – Unatoč dvojbama i negativnim posljedicama koje će ova odluka imati na pravnu sigurnost, važno je istaknuti da Vrhovni sud nije prihvatio koncept "punog obeštećenja", prema kojem bi se korisnike CHF kredita retroaktivno dovelo u položaj kao da su od početka koristili kredit koji tada nije postojao na tržištu. Takav pristup dio bi korisnika stavio u povoljniji položaj od ostalih građana, što nije u skladu ni s praksom Suda EU, koja polazi od uspostave ugovorne ravnoteže, a ne stvaranja "idealnog kredita" – argumentiraju bankari.

Slijede novi sporovi



Više od desetljeća nakon konverzije i dalje traju sudski sporovi, iako su sve sudske instance potvrdile prvotnu odluku pokojnog predsjednika Vrhovnog suda Radovana Dobronića koji je ništetnima proglasio ugovorne odredbe o valutnoj klauzuli u CHF i promjenjivoj kamatnoj stopi, a naknadno su ništetnima proglašene i ulazne i izlazne naknade. Dakle, i cijena i predmet ovih ugovora ništetni su, a Sud EU u brojnim je slučajevima već presudio da su ništetni bili i cijeli ugovori u CHF-u. Unatoč tome, još uvijek se vode deseci sudskih sporova kojima potrošači traže potpuno obeštećenje, a kamatne stope u većini tih postupaka odavno su premašile osnovicu potraživanja. S obzirom na to da će i najnovija odluka Vrhovnog suda jamačno generirati nove parnice na Ustavnom sudu, zatezne će kamate samo rasti. Neovisno o tome kakav će biti konačan pravorijek, jako je teško pronaći logično objašnjenje za situaciju u kojoj sud priznaje pravo na kamatu, ali ne i pravo na iznos na koji se ta kamata obračunava. Upravo će taj paradoks vjerojatno biti središnja točka budućih ustavnih i europskih postupaka koji će se ticati više od 30.000 hrvatskih obitelji s konvertiranim kreditima i potencijalom odštete koji se procjenjuje na 700 milijuna do 1,2 milijarde eura.