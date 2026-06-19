Zbog uštede od tri tisuće eura potpisan ugovor sa skloništem koje je uvijek puno pasa

Naju su pronašli ozlijeđenu, osim smrskane šape imala je vrlo visoku temperaturu i na njoj je bilo i barem stotinu krpelja. Osso je pronađen u kanalu u Markovcu, noga mu je bila polomljena, trpio je bol, a oko njega se širio nesnosan smrad. Hitno su odvedeni veterinaru, a nakon toga zbrinuti na Farmici.

U to vrijeme napuštene i ozlijeđene pse s područja grada Našica, prema ugovoru potpisanim s gradom, zbrinjavala je udruga Farmica u istoimenom skloništu. Da su pronađeni ovih dana, prema novom ugovoru čekali bi da po njih stignu iz Vinkovaca i odvedu ih u sklonište Tip Tip. Trgovačko društvo TIP-TIP VK d.o.o., naime, u posljednjoj je javnoj nabavi koju je proveo Grad dalo povoljniju financijsku ponudu za usluge skloništa za životinje. Bili su za 3000 eura jeftiniji od Farmice.

Iz Grada Našica objašnjavaju da su prema zakonu obvezni provoditi otvoreni postupak javne nabave usluga skloništa za životinje. U istom je kao ekonomski najpovoljnija ponuda odabrana ona trgovačkog društva TIP-TIP VK d.o.o., a odluka je javno objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN). Iako je odluka o odabiru objavljena 4. svibnja, ugovor je potpisan 25. svibnja. Zbrinjavanje napuštenih životinja u prijelaznom razdoblju, do stupanja na snagu novog ugovora, odvijalo se neometano i u skladu sa zakonom, kažu iz Grada. Do potpisa novog ugovora Grad Našice je privremeno zbrinjavanje regulirao izdavanjem narudžbenica. Ugovor je sklopljen na godinu dana, a sukladno zakonskim rokovima, odabrani ponuditelj imao je pravo potpisati ugovor u roku od 90 dana od dana izvršnosti Odluke o odabiru.

Obavijest o novom pružatelju usluga skloništa za životinje objavljena je i na stranicama Grada. U njoj se navodi što sklonište ima obvezu za 60.000 eura, kolika je godišnja vrijednost sklopljenog ugovora. Tako je sklonište dužno zaprimati prijave o napuštenim i izgubljenim životinjama, i to nakon poziva Grada, građana, veterinarske i sanitarne inspekcije te ostalih službi. Moraju organizirati sakupljanje i prijevoz izgubljenih i napuštenih životinja do skloništa, osiguranje smještaja za njih, kao i za privremeno oduzete životinje, njihovo hranjenje do udomljavanja ili povrata vlasniku. Jednako tako, trebaju tražiti vlasnika napuštenih i izgubljenih životinja ili ih nastojati udomiti oglašavanjem putem sredstava javnog priopćavanja, web stranice ili na drugi način. Moraju i voditi evidenciju o pronađenim životinjama i njihovu udomljavanju ili usmrćivanju, provoditi mjere koje odredi veterinarska inspekcija i propisuje Zakon o zaštiti životinja.

Što je s dodatnim troškovima, s obzirom na to da je ugovor potpisan sa skloništem koje nije baš u susjedstvu, iz Vinkovaca treba doći do Našica i vratiti se u Vinkovce. Kako će riješiti dobro poznati nedostatak mjesta u vinkovačkom skloništu koje ima ugovore potpisane s brojnim gradovima i općinama, kako će se provoditi zakonske odredbe o pomoći ozlijeđenim i životno ugroženim životinjama, pitali smo Grad.

– Zaprimanje prijava o izgubljenim i pronađenim životinjama, provjera mikročipiranja, zbrinjavanje ozlijeđenih životinja te kontrola rada skloništa precizno je definirana Ugovorom, a u skladu s važećim zakonodavstvom. Prilikom ispostavljanja mjesečnog računa pružatelj usluge je dužan dostaviti detaljno izvješće koje mora sadržavati broj životinja koje su uhvatili, trenutačno stanje životinja u skloništu s područja Grada Našica te podatke o udomljenim životinjama. Troškovi dolaska i odlaska vozila skloništa uključeni su u samu cijenu ponude te se neće dodatno naplaćivati niti fakturirati izvan ugovorenih stavki. Trgovačko društvo TIP-TIP je u postupku javne nabave dokazalo uvjete tehničke i stručne sposobnosti važećim rješenjem Ministarstva poljoprivrede, kojim potvrđuje smještajni kapacitet skloništa za 200 pasa. Jednako tako, pružatelj usluge je potpisivanjem ugovora pravno i materijalno odgovoran za osiguravanje slobodnog mjesta za svaku životinju s područja Grada Našica – ističu u svom odgovoru Ivona Ćosić iz Grada Našica. Sve prijave o izgubljenim i pronađenim životinjama građani upućuju komunalnom redarstvu ili izravno dežurnim kontaktima skloništa. Na stranicama Grada su, uz obavijest o sklapanju ugovora, objavljeni i kontakti za navedene prijave, kao i brojevi i mail adrese komunalnih redara.

Iz Grada tvrde da je sve regulirano Ugovorom, pa tako i postupanje s ozlijeđenim životinjama za koje je Zakonom o zaštiti životinja propisano da im se mora pomoći najkasnije dva sata od prijave. Ugovor nismo dobili i ne znamo što u njemu piše, ne znamo ni gdje će se zbrinjavati ozlijeđene životinje, koja veterinarska služba je zadužena za to, kome se prijavljuje kad se pronađe ozlijeđena životinja, tko će procijeniti kojoj životinji je potrebna hitna pomoć i kako će se to uklopiti u dogovorenu vrijednost Ugovora. No, samo za dolazak iz Vinkovaca i povratak treba više od dva sata i time je već prekršena odredba Zakona. Objavljeni fiksni broj za prijavu napuštenih i izgubljenih životinja, ne i ozlijeđenih, je broj veterinarsko-higijeničarske službe Vetam d.o.o. iz Osijeka. Tko zapravo dolazi u Našice po pse, javlja li se netko na taj broj subotom iza 13 sati i nedjeljom ne znamo, a ne znamo ni javljaju li se iz komunalnog redarstva Našica na objavljene telefone i mail adrese izvan radnog vremena. Subota i nedjelja vjerojatno im nisu radni dani. Što s pronađenim izgubljenim i napuštenim životinjama vikendom, tko će ih čuvati i gdje će biti dok iz skloništa ne dođu po njih, možda je i to regulirano Ugovorom.

Sudeći po reakcijama Našičana, a oni i dalje zovu Farmicu i traže da pomognu psima, vjerojatnije je da će psi ostajati na ulicama grada jer nitko ne želi da idu u Vinkovce u sklonište o kojem se svašta priča. Iz Grada nisu odgovorili na naš upit hoće li netko pse u vinkovačkom skloništu i obilaziti, očito će im pismeni izvještaji biti dovoljni.

Kako doznajemo, psi koje je s našičkih ulica do sada zbrinula Farmica u Vinkovce ne idu. Njih stotinjak ostaje na Farmici, u gradu u kojem su spašeni, s ljudima koji su im pomogli i koji se brinu za njih. I radit će to i dalje, iako im Grad Našice za to više neće plaćati.