Isplati li se više otvoriti prozor ili upaliti klimu? Odluka ovisi o jednoj stvari u vožnji koja radi veliku razliku

U vožnji automobilom tijekom ljetnih vrućina mnogim je vozačima poznata dilema: otvoriti prozore ili uključiti klima-uređaj? Odgovor, barem prema jednom inženjerskom istraživanju, mogao bi se svesti na – brzinu od 72 km/h. Naime, prema studiji Društva automobilskih inženjera (SAE), ispod te brzine učinkovitije je voziti s otvorenim prozorima kako bi se rashladio unutrašnji prostor vozila. No, iznad 72 km/h situacija se mijenja: povećani aerodinamički otpor koji stvaraju otvoreni prozori počinje značajno povećavati potrošnju goriva, pa prednost preuzima klima-uređaj.

Drugim riječima, na višim brzinama uključena klima može biti energetski učinkovitije rješenje od vožnje s otvorenim prozorima. Istraživanje ipak ima svoja ograničenja. U obzir nisu uzete brojne varijable poput broja otvorenih prozora, razlika u aerodinamici pojedinih modela vozila, trajanja korištenja klima-uređaja te mogućnosti korištenja samo ventilacije bez aktivnog hlađenja.

Stručnjaci upozoravaju i da uključivanje klima-uređaja može povećati potrošnju goriva i do 10 %, dok otvoreni prozori pri većim brzinama mogu povećati potrošnju i do 20 %. Osim ekonomičnosti, važan faktor u gradskoj vožnji postaje i kvaliteta zraka. U uvjetima gužvi i zagađenja, stručnjaci često savjetuju izbjegavanje otvaranja prozora kako bi se smanjio unos ispušnih plinova u kabinu vozila.

U takvim situacijama, kao kompromisno rješenje preporučuje se korištenje klima-uređaja u načinu recirkulacije zraka, pri čemu se ne uvlači zrak izvana, nego se hladi već postojeći zrak u unutrašnjosti vozila. Iako ne postoji univerzalno pravilo koje vrijedi za sve uvjete vožnje, granica od 72 km/h pokazuje se kao praktična smjernica u procjeni , kada otvoreni prozori prestaju biti ekonomičniji izbor od klimatizacije.