Otkriveno što se sve događalo noć prije masakra u Beogradu, majka je dječaku poslala poruku dvije minute prije tragedije

Vladimir i Miljana Kecmanović, roditelji dječaka koji je u svibnju 2023. godine počinio masakr u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar", jučer su saznali svoje kazne. Vladimir Kecmanović osuđen je na 14 godina i šest mjeseci zatvora, dok je Miljani Kecmanović izrečena kazna od dvije godine i 11 mjeseci zatvora. Presuda je donesena u ponovljenom postupku nakon što je Apelacijski sud ranije ukinuo veći dio prvostupanjske odluke te predmet vratio na ponovno suđenje. Prema ranijoj presudi, Vladimir Kecmanović bio je osuđen na 14 i pol godina zatvora, a Miljana Kecmanović na tri godine.

Prilikom obrazlaganja presude predsjednik sudskog vijeća iznio je detalje i kronologiju uznemirujućeg zločina. Tako je otkriveno da je dječak, dok je bio sam u stanu, stavio stolicu ispred ormara s oružjem. Tada je primijetio kameru, koju je njegov otac kontrolirao preko mobilne aplikacije, nasmijao se i mahnuo joj te je potom prekrio majicom. Iz ormara je uzeo dva pištolja i 92 metka. Stvari je spremio u ladicu radnog stola gdje ih je držao do jutra, piše Blic. Otkriveno je i kako je u noći radio u kupaonici molotovljeve koktele koje je planirao bacati na vrata učionice kako bi spriječio druge da interveniraju. Zabilježeno je i kako je na internetu pretraživao 'Srbija uvodi doživotne kazne' i 'može li se otvoriti brava pištolja. Zadnja je pretraga zabilježena u 5.30 sati.

Ujutro je sam ostao u stanu i napravio fotografiju na kojoj su bili dva pištolja, okviri za pištolj i četiri Molotovljeva koktela. Sve je to poslagao na tepih prije fotografiranja. Majka mu je u 8:31 sati poslala poruku: 'Jesi li uspio stići na sat'. Dvije minute kasnije je ušao u hodnik škole. Čuvar mu je tada otvorio vrata i razgovarao s njim nekoliko minuta. Kada je okrenuo leđa dječaku, on je izvadio pištolj i počeo pucati. U hodniku škole je ubio četiri osobe te je nakon toga ušao u učionicu gdje su bila 23 učenika, nastavnica i student na praksi. U učionici je ispalio najmanje 45 metaka, a 34 su pogodile žrtve. Nakon toga je izašao kroz prozor učionice, došao do jednog drveta i rukama se uhvatio za lice. Zatim je otrčao na drugi kraj dvorišta odakle je pozvao policiju i otkrio što je napravio. Masakr je, od prvog hica koji je ispalio u čuvara Dragana, do trenutka kada je izašao kroz prozor trajao 2 minuta i 1 sekundu.