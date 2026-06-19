Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 46
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#VEČERNJAKOVA BICIKLIJADA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
RODITELJI OSUĐENI

Otkriveno što se sve događalo noć prije masakra u Beogradu, majka je dječaku poslala poruku dvije minute prije tragedije

Tri godine od masakra u beogradskoj školi "Vladislav Ribnikar"
Foto: Amir Hamzagic
1/3
VL
Autor
Vecernji.hr
19.06.2026.
u 09:05

Ujutro je sam ostao u stanu i napravio fotografiju na kojoj su bili dva pištolja, okviri za pištolj i četiri Molotovljeva koktela

Vladimir i Miljana Kecmanović, roditelji dječaka koji je u svibnju 2023. godine počinio masakr u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar", jučer su saznali svoje kazne. Vladimir Kecmanović osuđen je na 14 godina i šest mjeseci zatvora, dok je Miljani Kecmanović izrečena kazna od dvije godine i 11 mjeseci zatvora. Presuda je donesena u ponovljenom postupku nakon što je Apelacijski sud ranije ukinuo veći dio prvostupanjske odluke te predmet vratio na ponovno suđenje. Prema ranijoj presudi, Vladimir Kecmanović bio je osuđen na 14 i pol godina zatvora, a Miljana Kecmanović na tri godine.

Prilikom obrazlaganja presude predsjednik sudskog vijeća iznio je detalje i kronologiju uznemirujućeg zločina. Tako je otkriveno da je dječak, dok je bio sam u stanu, stavio stolicu ispred ormara s oružjem. Tada je primijetio kameru, koju je njegov otac kontrolirao preko mobilne aplikacije, nasmijao se i mahnuo joj te je potom prekrio majicom. Iz ormara je uzeo dva pištolja i 92 metka. Stvari je spremio u ladicu radnog stola gdje ih je držao do jutra, piše Blic. Otkriveno je i kako je u noći radio u kupaonici molotovljeve koktele koje je planirao bacati na vrata učionice kako bi spriječio druge da interveniraju. Zabilježeno je i kako je na internetu pretraživao 'Srbija uvodi doživotne kazne' i 'može li se otvoriti brava pištolja. Zadnja je pretraga zabilježena u 5.30 sati.

Ujutro je sam ostao u stanu i napravio fotografiju na kojoj su bili dva pištolja, okviri za pištolj i četiri Molotovljeva koktela. Sve je to poslagao na tepih prije fotografiranja. Majka mu je u 8:31 sati poslala poruku: 'Jesi li uspio stići na sat'. Dvije minute kasnije je ušao u hodnik škole. Čuvar mu je tada otvorio vrata i razgovarao s njim nekoliko minuta. Kada je okrenuo leđa dječaku, on je izvadio pištolj i počeo pucati. U hodniku škole je ubio četiri osobe te je nakon toga ušao u učionicu gdje su bila 23 učenika, nastavnica i student na praksi. U učionici je ispalio najmanje 45 metaka, a 34 su pogodile žrtve. Nakon toga je izašao kroz prozor učionice, došao do jednog drveta i rukama se uhvatio za lice. Zatim je otrčao na drugi kraj dvorišta odakle je pozvao policiju i otkrio što je napravio. Masakr je, od prvog hica koji je ispalio u čuvara Dragana, do trenutka kada je izašao kroz prozor trajao 2 minuta i 1 sekundu. 

FOTO Policija na katamaranu koji je sudjelovao u tragediji: Utvrđuju se okolnosti kobnog sudara
Tri godine od masakra u beogradskoj školi "Vladislav Ribnikar"
1/31
Ključne riječi
Ribnikar masakr OŠ Vladislav Ribnikar

Komentara 1

Pogledaj Sve
OS
Ostrež
09:32 19.06.2026.

ciganska posla

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!