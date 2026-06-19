Zagreb donio rekordnu dobit Međimurje-plinu

Preuzimanje zagrebačkog tržišta donijelo je Međimurje-plinu iz Čakovca rekordnu neto dobit od 1,28 milijuna eura. Krajnjim je kupcima u prošloj godini isporučeno 1,85 milijardi kilovatsati, čak 52 posto više nego godinu prije, istaknuto je na jučerašnjoj skupštini te tvrtke u vlasništvu međimurskih gradova i općina. Ukupni prihodi lani su iznosili 105,3 milijuna eura, a rashodi 103,7 milijuna. Riječ je o najuspješnijoj godini od osnutka tvrtke 2012. godine, naglasio je direktor Nenad Hranilović. Skupština je donijela odluku da se cijela dobit isplati na račune suvlasnika, gradova i općina. Najveći udjel imaju Grad Čakovec (23,6 posto), Općina Nedelišće (9,3 posto), Grad Prelog (6,6 posto) i Grad Mursko Središće (5,6 posto). Kako je rečeno, Međimurje-plin je u 2025. godini bio četvrti opskrbljivač plinom po prihodu u Hrvatskoj i treći prema ostvarenoj dobiti u segmentu maloprodaje plina krajnjim kupcima. Zanimljivo je da je tvrtka Međimurskoj županiji plasirala samo 24 posta plina, a sve ostalo u drugim županijama i Zagrebu.

Ključni poslovni potez bila je opskrba plinom u obvezi javne usluge na distribucijskom području Gradske plinare Zagreb, otvorivši nove urede u Zagrebu, Velikoj Gorici i Zaprešiću. Od 1. listopada 2024. godine Gradska plinara Zagreb je, naime, izgubila ulogu glavnog opskrbljivača plinom na javnom natječaju Hrvatske energetske regularne agencije provedenom u svibnju te godine. Čakovečka je tvrtka na natječaju ponudila cijenu od 0,0095 eura po kilovatsatu, što se pokazalo nižom cijenom od one koju je nudila Gradska plinara Zagreb – Opskrba, 0,0102 eura/kWh. Rezultat natječaja nije se svidio gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću, koji je na konferenciji za novinare rekao da toga nema nigdje u Europi. Gradska plinara Zagreb ponudila je cijenu s kojom bi poslovala s "pozitivnom nulom".

Prelazak na novog dobavljača donio je Zagrepčanima brojne probleme s računima, a dvije su se tvrtke međusobno optuživale za podmetanja. Prošla je godina bila prva koju je cijelu odradio Međimurje-plin, pa je zato i dobit znatno veća od one u 2024. U strukturi prihoda poduzetništvo je činilo oko 32 posto prihoda od prodaje, a kućanstva više od 67 posto. Zaključeno je da je distribucijski sustav potpuno siguran i da su sve obveze operatora distribucijskog sustava ispunjene sukladno zakonskoj regulativi. Tijekom godine provedena su i znatna ulaganja, pa je tako u izgradnju i rekonstrukciju plinovoda uloženo više od milijun eura, 139 posto više nego godinu prije. Uz opskrbu Zagreba Međimurje-plin je, kako je navedeno, i na području Međimurske i Krapinsko-zagorske županije nastavio tržišnu opskrbu kućanstava uz povoljnije uvjete za kupce.