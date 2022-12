Hajduković: Radi se o terorističkom činu i pokušaju zastrašivanja

Nakon niza pisama bombi koja su jučer poslana na različite adrese u Španjolskoj, uključujući i ukrajinsko veleposlanstvo u Madridu, danas je nekoliko ukrajinskih veleposlanstava u inozemstvu, među kojima i veleposlanstvo u Zagrebu, primilo "krvave pakete" sa životinjskim očima. Kako prenose mediji, paketi natopljeni tekućinom karakteristične boje i mirisa poslani su ukrajinskim veleposlanstvima u Mađarskoj, Nizozemskoj, Poljskoj, Hrvatskoj i Italiji, generalnim konzulatima u Napulju i Krakowu i konzulatu u Brnu.

Vezano uz te najnovije vijesti, novinarima je u Saboru izjavu dao zastupnik Socijaldemokrata Domagoj Hajduković, ujedno i predsjednik saborskog Odbora za europske poslove, član Odbora za vanjsku politiku i onog za međuparlamentarnu suradnju, kao i član izaslanstva Sabora u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe.

– Radi se o jednom terorističkom činu, pokušaju zastrašivanja. I imam poruku za one koji su to učinili - nećete nas zastrašiti, nećete nas pokolebati u našoj odlučnosti da pomognemo Ukrajini i ukrajinskom narodu u borbi protiv agresora. A to sigurno neće obeshrabriti ni Ukrajince u njihovoj borbi za slobodu i za teritorijalni integritet njihove države. Ne znam tko to radi. Imam neke sumnje, no dok su to samo sumnje, o tome ne bih javno govorio. Ono što mogu napraviti i što radim ovim putem jest da pozivam sve institucije u Hrvatskoj da istraže, da se pokuša ući u trag teroristima i provokatorima – kazao je Domagoj Hajduković odgovarajući na novinarski upit ima li predodžbu tko šalje te pakete i zašto je i Hrvatska među zemljama u koje je paket poslan.

Govoreći o tome što misli zašto je izbor sada pao baš na ovih šest zemalja koje su u dva dana primile pakete, Hajduković je rekao kako su se neke zemlje istaknule u potpori Ukrajini, poput Poljske i Hrvatske te da je sve ovo možda pokušaj zastrašivanja. Što se tiče ostalih zemalja, to nije mogao komentirati.

Kako reagirati u ovoj situaciji, pitali su dalje novinari, na što je i Hajduković uzvratio: – Oštro osuditi, istražiti i kazniti počinitelje ako ih je moguće naći.

A na posljednje novinarsko pitanje o tome misli li da to što se dogodilo, kada je o Hrvatskoj riječ, ima veze s raspravom o obuci ukrajinskih vojnika u našoj zemlji i bi li to što se sad događa s tim paketima na bilo koji način moglo utjecati na konačno glasanje o obuci ukrajinskih vojnika u sklopu EU misije, a glasat će se u Saboru za dva tjedna, Hajduković je kazao:

– Ovakvi incidenti sigurno neće utjecati na glasanje, u to sam uvjeren. Barem što se mene tiče, ja se ne bojim ni ruskih raketa, a sigurno se onda ne bojim ni očiju u paketu. To ni mene, a vjerujem ni većinu mojih kolega neće pokolebati. A što se tiče same rasprave o toj temi u našoj zemlji, ima li to kakve veze s njom, u ovom trenutku ne mogu sa sigurnošću tvrditi. Ali zanimljivo je da to dolazi baš u ovom trenutku u kontekstu priprema EU misije i pružanja vojne pomoći Ukrajini.