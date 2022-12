Otkriveni tajni dokumenti Putinovog plana prije invazije, Zelenski: Ukrajina naređuje istragu crkve povezane s Rusijom

Najviši ukrajinski sigurnosni dužnosnici naredili su istragu aktivnosti ogranka pravoslavne crkve koji je povijesno povezan s Moskvom, rekao je u četvrtak ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Zelenski je rekao kako će istraga ispitati ima li moskovski ogranak crkve pravo djelovati na jednom od najsvetijih mjesta u Ukrajini - kompleksu Kijevsko-pečerske lavre.

Pravoslavna crkva u Rusiji izdašno je poduprla devetomjesečnu invaziju Rusije na Ukrajinu.

Foto: Ukrainian Presidential Press Ser Photo: Ukrainian Presidential Press Ser/REUTERS

"Moramo stvoriti uvjete da nikakvi akteri ovisni o državi agresoru (Rusiji) ne mogu manipulirati Ukrajincima i slabiti Ukrajinu iznutra", rekao je Zelenski u video obraćanju.

U Ukrajini je crkva povezana s Moskvom prošloga svibnja formalno prekinula veze s Ruskom pravoslavnom crkvom, ali joj mnogi Ukrajinci još uvijek ne vjeruju i optužuju je za tajnu suradnju s Rusijom. Rasprava najviših sigurnosnih dužnosnika naglasila je važnost s kojom Zelenskij i drugi čelnici još uvijek gledaju na utjecaj crkve povezane s Moskvom među običnim Ukrajincima.

Pravoslavni kršćani čine većinu od 43 milijuna ljudi u Ukrajini, a od pada sovjetske vlasti konkurencija je žestoka između crkve povezane s Moskvom i neovisne ukrajinske crkve proglašene ubrzo nakon neovisnosti. Zelenski je rekao kako će vlada parlamentu podnijeti prijedlog zakona kojim se zabranjuju vjerske skupine "povezane s centrima utjecaja u Rusiji".

Foto: Lyashonok Nina/Ukrinform/ABACA/A Mykolaiv, Ukraine - November 11, 2022 - Russian aggressors launched missile strikes on one of the residential areas of Mykolaiv: a five-storey building was destroyed, there are dead and wounded, Mykolayiv, southern Ukraine. Photo by Nina Lyashonok/Ukrinform/ABACAPRESS.COM Photo: Lyashonok Nina/Ukrinform/ABACA/ABACA

Poduzet će se radnje protiv "subverzivne aktivnosti ruskih specijalnih službi u ukrajinskom vjerskom okruženju". Osim toga, ispitat će se imovina crkve, uključujući njezino korištenje Kijevsko-pečerske lavre. Sigurnosna služba SBU izvijestila je prošli tjedan kako je pretražila 350 zgrada koje pripadaju crkvi povezanoj s Rusijom i provela provjere nad 850 osoba.

SBU je rekla kako je pronašla "sumnjive" ruske državljane, velike svote gotovine i prorusku literaturu, što je Moskva osudila.

06:30 Britanski think tank za obranu i sigurnost otkrio je pojedinosti moskovskog plana prije invazije na Ukrajinu, na temelju ruskih dokumenata koje je navodno potpisao ruski predsjednik Vladimir Putin. Rusija je planirala preuzeti Ukrajinu u roku od 10 dana i pripojiti je do kolovoza ove godine, rekao je Kraljevski institut ujedinjenih službi za obrambene i sigurnosne studije (RUSI). Prema think tanku samo je mala skupina ruskih dužnosnika bila svjesna punog razmjera planova, piše Sky News.

Navodno ni zamjenici šefova ogranaka unutar ruske vojske nisu bili svjesni plana za invaziju i okupaciju Ukrajine sve do nekoliko dana prije početka invazije, a taktičke vojne jedinice nisu primile zapovijedi do nekoliko sati prije. Dokumenti su također otkrili da je Rusija navodno planirala zauzeti ukrajinske elektrane, aerodrome, zalihe vode, središnju banku i parlament, te da su ruske specijalne službe navodno imale zadatak ubiti ukrajinsko vodstvo.

