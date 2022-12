Zelenski najavio: Pripremamo jače protunapade; Rusija se obrušila na Njemačku zbog odluke Bundestaga

Bidenova administracija razmatra hoće li Wagnerovu skupinu proglasiti stranom terorističkom organizacijom. Rusija se priprema pokrenuti drugi val mobilizacije u siječnju ili veljači sljedeće godine, priopćio je ukrajinski Glavni stožer oružanih snaga. Dodano je da će kadeti iz vojnih škola rano diplomirati i biti unovačeni u Ukrajinu u prvom kvartalu sljedeće godine.

NATO saveznici zabrinuti su zbog brzog i netransparentnog vojnog jačanja Kine i njezine suradnje s Rusijom te su u srijedu razgovarali o konkretnim načinima rješavanja izazova koje postavlja Peking, rekao je američki državni tajnik Antony Blinken.

Tijek događaja:

9:44 - Britansko ministarstvo obrane objavilo je svoje dnevno izvješće o ratu u Ukrajini.

Navode kako je vidljivo kako je bombardiranje kritične infrastrukture ''prvi primjer'' primijenjivanja takozvane ruske vojne doktrine. Rečeno je da je ovu doktrinu, Stratešku operaciju za uništenje kritično važnih ciljeva (SODCIT), usvojila ruska vojska "posljednjih godina".

Ali unatoč tome, Ministarstvo obrane kaže da je "njegova učinkovitost kao strategije vjerojatno oslabila jer je Rusija već potrošila velik dio svojih prikladnih projektila protiv taktičkih ciljeva".

"Rusija je zamislila SODCIT kao korištenje projektila dugog dometa za napad na kritičnu nacionalnu infrastrukturu neprijateljske države, umjesto na njezine vojne snage, kako bi demoralizirala stanovništvo i na kraju prisilila čelnike države na kapitulaciju.

"Ruski udari nastavljaju uzrokovati nestašice struje što rezultira neselektivnom, raširenom humanitarnom patnjom diljem Ukrajine."

