HAC: Otvorene ponude za izgradnju dvije poddionice autoceste do Dubrovnika

Hrvatske autoceste (HAC) u četvrtak su otvorile ponude za izvođača radova za izgradnju autoceste A1 do Dubrovnika i to od Rudina do Osojnika, za poddionice Rudine – Slano, dužine devet kilometara i Slano - PUO Mravinjac dužine 11,5 kilometara. Kako su izvijestili iz HAC-a, za poddionicu Rudine – Slano pristiglo je sedam ponuda. Zajednica ponuditelja Strabag nudi cijenu od 320,9 milijuna bez PDV-a, a turski Dogus od 370,2 milijuna eura. Afcons Insfratracture Limited nudi cijenu od 240,5 milijuna eura, a Cengiz lnsaat Sanayi ve Ticaret 345 milijuna eura. Zajednica ponuditelja Texo Molior i China Civil Engineering Construction Corporation ima cijenu od 348,9 milijuna eura, a China Bridge and Road Corporation 285,8 milijuna eura. Zajednica ponuditelja Ashoka buildcon limited i Serneke lnternational Group AB nudi cijenu od 342 milijuna eura. Za poddionicu Slano - PUO Mravinjac pristiglo je pet ponuda i to ponovno zajednice ponuditelja Strabag od 328,8 milijuna eura (također bez PDV-a) dok je cijena kompanije Cengiz lnsaat Sanayi ve Ticaret A.S 258,8 milijuna eura.

Afcons lnfrastructure Limited ponovno je najjeftiniji s ponudom od 214,4 milijuna eura, dok kineski China Road and Bridge Corporation nudi iznos od 277,5 milijuna eura. Zajednica ponuditelja Texo Molior i China Civil Engineering Construction Corporation ima cijenu od 288,2 milijuna eura. Iz HAC-a napominju da se dovršetak autoceste A1 do Dubrovnika odnosi na sektor Metković – Dubrovnik i podijeljen je na dvije dionice, Metković-Pelješac i Rudine - Osojnik sa spojnim cestama.

Dionica Rudine - Osojnik ukupne je dužine 28 kilometara, od čega je 19 kilometara u vijaduktima i tunelima. Ova dionica autoceste podijeljena je na tri poddionice, i to Rudine - Slano dužine devet kilometara, Slano - PUO Mravinjac dužine 11,5 kilometara i PUO Mravinjac - Osojnik dužine 7,5 kilometara.

Poddionica Rudine – Slano počinje u čvoru Rudine sa spojnom cestom do postojeće županijske ceste ŽC6294. Trasa autoceste se dalje nastavlja do interregionalnog čvora Doli preko kojeg se autocesta brzom cestom Doli - Ston spaja na mrežu postojećih državnih cesta DC8 i DC237 (spoj na projekt Pelješkog mosta i pristupnih cesta). Nakon čvora Doli trasa se proteže do kraja poddionice koju čini čvor Slano sa spojem na županijsku cestu ŽC6232. Obzirom na iznimno zahtjevan teren, na trasi se nalazi veli broj objekata (tunela i vijadukata) od kojih su najznačajniji tunel Katina duljine 1.674 metara i tunel Zabreže duljine 1.428 metara.

Poddionica Slano - PUO Mravinjac nastavlja se na prethodnu poddionicu neposredno iza čvora Slano i proteže se do pratećeg uslužnog objekta Mravinjac. Obzirom na terenska ograničenja i udaljenost urbanih središta, na predmetnoj poddionici nije planirana izgradnja čvorova. Na ovoj dionici također je planiran veći broj objekata od kojih su najznačajniji tunel Crvena greda duljine 2.419 metara i tunel Debela ljut duljine 1.763 metara.

Nakon otvaranja ponuda za ove dvije poddionice, slijedi evaluacija pristiglih ponuda, odnosno pregled, ocjena i usporedba dostavljenih ponuda, a potom i odluka o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude. Planirani početak izgradnje je nakon ugovaranja radova, ishođenja potrebnih građevinskih dozvola i rješavanja imovinsko-pravnih odnosa za navedene poddionice.

Za treću poddionicu PUO Mravinjac - Osojnik i dionicu od Metkovića do čvora Pelješac uključujući brzu cestu Čvor Pelješac - čvor Duboka, a što nije obuhvaćeno ovim natječajem, u tijeku su terenski istražni radovi za potrebe izrade studije utjecaja zahvata na okoliš te se planira po završetku istih pokrenuti postupci procjene utjecaja zahvata na okoliš, ističu iz HAC-a.