SVJEDOKINJA SVE SNIMILA

Gušio ga i gurnuo prema vlaku: Hrvat napadnut na željezničkoj stanici u Njemačkoj

VL
Autor
Večernji.hr
24.08.2025.
u 08:32

Nepoznati počinitelj, za kojim policija još uvijek traga, je potom žrtvi pomogao da se vrati na peron

Na željezničkoj stanici Wörth u njemačkoj saveznoj pokrajini Porajnje-Falačka, 15. kolovoza oko 18:15 sati, došlo je do fizičkog sukoba u kojem je ozlijeđen 47-godišnji hrvatski državljanin, javlja Fenix. Prema policijskom izvješću, zasad nepoznati muškarac napao je putnika, gušio ga i pritisnuo uz parkirani vlak S-Bahn. U naguravanju je žrtva udarila glavom o prozor vlaka te pala u prostor između vlaka i perona.

Nakon toga su napadač i još jedan muškarac pomogli ozlijeđenome da se vrati na peron, no napadač je ubrzo pobjegao pješice. I žrtva je napustila stanicu, ali ju je policija ubrzo pronašla na obližnjem dječjem igralištu s ozljedama glave i lica. Prevezena je u bolnicu. Cijeli incident zabilježen je na videozapisu koji je policiji ustupila svjedokinja. Unatoč brzoj potrazi, počinitelj zasad nije pronađen. Protiv njega je pokrenuta istraga zbog tjelesne ozljede. Savezna policija moli građane koji imaju informacije o napadaču da se jave na broj 0631/340 73-0 ili putem e-pošte na bpol.kaiserlautern@polizei.bund.de.
Avatar Tvrdi
Tvrdi
09:05 24.08.2025.

Dva pijana Hrvata potukla se ok vječnog pitanja. Daj je prvo polje bijelo ili crveno.

