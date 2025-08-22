Drogiran muškarac (61) motociklom divljao po Splitu i okolici, prolazio kroz crvena svjetla pa se zabio u policajca

Pune ruke posla imala je splitska policija u srijedu s jednim 61-godišnjakom koji je divljao na svom motociklu. Kako je izvijestila PU splitsko-dalmatinska , policijski službenici Postaje prometne policije Split na području Kaštel Sućurca pokušali su zaustaviti vozača motocikla koji se oglušio na izdanu naredbu i nastavio je bježati prema Splitu ignorirajući svjetlosne i zvučne signale kojima su mu policijski službenici ponovno izdali naredbu da stane. Vozač motocikla je nastavio je voziti prema Splitu i kršenjem prometnih propisa ugrožavao je sve sudionike u prometu.

Policijski službenici zaustavili su ga u Splitu, nad njim su uporabljena sredstva prisile jer je prilikom uhićenja pružao aktivni otpor. Obavljenim preliminarnim testiranjem utvrđena mu je prisutnost droge u organizmu. Motocikl je privremeno oduzet i smješten u krug policijske postaje, a muškarac je uhićen i doveden u službene prostorije.

Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da se 61-godišnji vozač vozeći motocikl bez registarskih oznaka, nije zaustavio na zapovijed policijskih službenika već je pod utjecajem droga nastavio upravljati motociklom te je unatoč naredbi koju su policijski službenici izdali, odbio to učiniti i pritom je na području Kaštela, Solina i Splita počinio više prekršaja prolaskom kroz crvena svjetla, pretjecanjem kolone vozila, vožnje suprotnim zabranjenim smjerom, čime je doveo u opasnost živote drugih sudionika u prometu odnosno pod utjecajem droga obijesnom vožnjom doveo u opasnost druge sudionike u prometu.



Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 61-godišnjak iste prigode upravljajući motociklom od Kaštel Sućurca do Splita, cijelim putem oglušujući se o upozorenja i zapovjedi policijskih službenika da se zaustavi, u 21,48 sati dolaskom do raskrižja Vukovarske i Ninske ulice u Splitu, sa svoje lijeve strane uočivši službeni motocikl kojim je upravljao policijski službenik, a koji ga je pokušao zaustaviti, naglo skrenuo i lijevim bočnim dijelom udario u prednji dio službenog motocikla zbog čega je policijski službenik izgubio kontrolu nad motociklom i pao na pod te zadobio lakše tjelesne ozljede, nakon čega se osumnjičeni dalje nastavio kretati Ninskom ulicom sve do Tavelićeva ulice gdje su ga policijski službenici uhitili te je u cilju sprječavanja policijskog službenika u obavljanju službene radnje, istog doveo u opasnost što je za posljedicu imalo nastanak lakše tjelesne ozljede, priopćila je policija.