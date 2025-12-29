Energetska utrka koju Hrvatska može dobiti: struja postaje nova valuta digitalnog doba

Dok se digitalizacija uvodi u svaki segment poslovanja, a industrija prelazi na automatizirane i podatkovno vođene procese, pouzdana i suvremeno upravljana energetska infrastruktura prerasta u glavni oslonac konkurentnosti. Ona određuje može li gospodarstvo rasti, može li industrija povećati kapacitete i može li država privući investicije koje sve više ovise o kvaliteti energetskog sustava.

„Električna energija danas je strateški resurs funkcioniranja gospodarstva i društva. Neophodna je za svakodnevni život i razvoj gospodarstva. Hrvatska ima stabilan elektroenergetski sustav, ali za daljnji napredak potrebno je brže modernizirati mrežu, učinkovitije koristiti energiju i industriji osigurati pouzdanu opskrbu kako bi se mogla razvijati i prilagođavati novim izazovima“, poručuje Arthur Vašarević, Country President Western Balkans at Schneider Electric.

Arthur Vašarević Foto: Ratko Mavar

Energetska pouzdanost kao industrijska prednost

Rast digitalizacije znači rast zahtjeva. Umjetna inteligencija, digitalne tvornice, napredni logistički centri i veliki sustavi za obradu podataka povećavaju potrebu za energijom, pokazuju europske analize, ali još više za predvidivošću i upravljanjem. Industrija danas više ne dopušta improvizaciju: svaki prekid, svaka nepredviđena oscilacija ili neučinkovitost ima direktan financijski učinak.

„Učinkovitost energetske infrastrukture sve više postaje parametrom stabilnosti poslovanja. Uprave sve češće traže rješenja koja energiju pretvaraju u strateški upravljački alat“, naglašava Vašarević.

Kroz projekte u industriji, infrastrukturi i zgradarstvu, Schneider Electric, kao energetski tehnološki partner, podržava kompanije u uspostavi sustava koji pružaju visoku razinu dostupnosti opreme, točne podatke u realnom vremenu i mogućnost optimizacije koju današnje poslovno okruženje zahtijeva.

Pametne mreže i pametne zgrade: nova razina učinkovitosti

U sektorima koji rade bez prekida, od proizvodnje do zdravstva, digitalizacija energetskih sustava donosi najveće uštede, od 10 do 30 posto već u prvoj godini. Industrija i zgradarstvo koji koriste digitalne platforme za upravljanje energijom bilježe manje zastoje, smanjenje troškova održavanja i preciznije planiranje proizvodnje.

„Naš pristup ne predstavlja reduciranje potrošnje energije pod svaku cijenu, nego njeno usmjeravanje tamo gdje stvara vrijednost. Digitalna rješenja otkrivaju neumjerenu potrošnju i gubitke, koji su potencijalno godinama prolazili neopaženo, te omogućuje upravljačkom kadru donošenje bržih i informiranijih odluka“, kaže Vašarević.

Elektrifikacija i AI traže novu razinu pripremljenosti

Rast električnih vozila, uređaja pametnih sustava grijanja, punionica i podatkovnih procesa dovodi industriju do točke u kojoj postaje potrebno povezati obnovljive izvore energije, pohranu energije i napredne upravljačke sustave u jedinstvenu cjelinu. U takvom modelu, energija postaje inteligentno vođen proces, a ne statična potrošnja.

„Elektrifikacija donosi novu kvalitetu industriji. Spaja održivost i učinkovitost, a umjetna inteligencija omogućuje da svaki vat-sat bude optimalno iskorišten. To otvara prostor za poslovne modele koji do sada nisu bili mogući“, objašnjava Vašarević.

Vrijeme strateški odluka

Industrija, posebno u razdoblju brze digitalizacije, napreduje samo ako ima pouzdanu, učinkovitu i podatkovno vođenu energetsku podršku. Tvrtke koje to na vrijeme prepoznaju postat će lideri; one koje odugovlače suočavat će se s rastućim ograničenjima i troškovima.

„Hrvatska ima znanje, visoko kvalificirane stručnjake i industrijski potencijal. Na nama je da ubrzamo razvoj energetskih i digitalnih rješenja koja će podržati rast industrije. Schneider Electric u tom procesu donosi iskustvo, tehnologiju i partnerstvo koje uprave tvrtki očekuju od strateškog tehnološkog partnera“, zaključuje Vašarević.