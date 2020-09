Gusar Srećko i papiga Koko s djecom vježbaju 11 problematičnih glasova

Vesela papiga Koko leti od otoka do otoka, a pritom uz pomoć djece mora skupiti što više novčića. Da bi se došlo do svakog idućeg otoka, treba uložiti sve više truda, a zadaci su sve zahtjevniji. Ovo je kratki opis “Kokolinga”, a iako bi većina možda na prvu zaključila da je riječ o još jednoj igrici za djecu, zapravo se radi o prvoj hrvatskoj digitalnoj logopedskoj vježbenici.

Izgovor se vježba kod kuće

– Dobro nam došli u svijet Kokolinga, svijet u kojem se mogu otkriti sve tajne pravilnog izgovora – objašnjava na početku gusar Srećko koji djeci predstavlja “morski svijet Kokolinga” u kojem se može vježbati 11 glasova s kojima djeca najčešće imaju poteškoća. Njega, papigu Koko i cijeli svijet Kokolinga osmislila je ekipa iz riječke tvrtke E-glas koju predvodi profesor Miroslav Vrankić.

– Cilj nam je bio napraviti zabavni softver koji će djeci omogućiti da kroz igru vježbaju izgovor kod kuće. Djeca, naime, često nemaju dovoljno motivacije da rade uz do sadne vježbe na hrpi papira zbog čega im je napredak usporen, a Kokolingo je uistinu poput igre i svi koji su ga do sada isprobali željeli su vježbati sve više – objašnjava Miroslav Vrankić, doktor znanosti i profesor na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Kaže kako u nas jedan logoped dolazi na 7000 stanovnika, dok je u EU prosjek jedan na 3000 te je stoga Kokolingo namijenjen svima onima koji dugo čekaju termin kod logopeda, ali još više onima koji redovito posjećuju stručnjaka te moraju vježbati kod kuće.

– Svako dijete je individualno i još je bolje ako program koristi po uputama logopeda. Također, Kokolin go mogu koristiti i ustanove za veći broj djece te tako pratiti njihov napredak – ističe Vrankić čija tvrtka ima 11 zaposlenih, među kojima su programeri, elektrotehničari, ekonomisti, dizajneri, ali upravo i logopedi. Kokolingo, koji je na tržištu od prošlog tjedna, prvo su u fokus-grupama testirali stručnjaci, ali i djeca, a na cijelom je programu radio stručni tim iz cijele Hrvatske na čijem je čelu bio logoped Krešimir Perša.

– Program je namijenjen za djecu od tri i pol godine pa sve do učenika prvih i drugih razreda osnovne škole. Zamišljeno je da djeca program koriste s roditeljima koji daju “zelene kvačice” za dobar izgovor. Roditelji moraju kontrolirati korištenje Kokolinga, no oni i inače prema uputi logopeda trebaju provoditi vježbe kod kuće. No često nemaju vremena ili su vježbe zamorne te djeca ne žele sudjelovati što kod svih izaziva frustraciju i stopira napredak – ističe Perša te objašnjava kako su najčešći artikulacijski poremećaji omisija, odnosno nečujna realizacija ili ispuštanje određenih glasova te nekih njihovih dijelova, supstitucija odnosno zamjena glasova te distorzija ili nepravilan izgovor.

– Vježbe su vezane uz otoke u Kokolingo svijetu i tek kada dijete uspješno svlada sve zadatke na jednom otoku, može ići na drugi. Prvo, ako, primjerice, ima problema s izgovorom glasa “S”, mora uspješno savladati izgovor riječi koje počinju tim slovom, potom je na redu otok s riječima u kojima je “S” na sredini riječi, pa na kraju. U končanici treba izgovarati cijele rečenice te s razumijevanjem shvatiti cijelu priču. Koko je, naravno, cijelo vrijeme tu kao motivator, ali i prijatelj – poručuje Krešimir Perša koji u E-glasu radi od prosinca. Na razvoju ovog softvera počelo se raditi u travnju, a ekipa ističe kako je pandemija koronavirusa bila jedan od ključnih faktora koji su potaknuli razvoj Kokolinga.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL Miroslav Vrankić sa svojim timam napravio digitalni priručnik s vježbama logopedije

– Mnoga su djeca u tom trenutku ostala bez potrebne terapije i mi smo shvatili da je potreban jedan ovakav softver koji će i inače biti jako koristan za vježbu kod kuće – kaže Miroslav Vrankić koji je E-glas pokrenuo prije 11 godina pri Znanstveno-tehnologijskom parku Sveučilišta u Rijeci, a misija je tvrtke od prvog dana pomagati osobama s invaliditetom te djeci s teškoćama.

– Oduvijek sam htio spojiti svoja tehnička znanja s pomaganjem drugima, ali nisam znao kako. Stoga sam počeo volontirati u Caritasu i istraživati u kojim područjima pomoć još nije dovoljno razvijena. Tako sam upoznao jednog tetraplegičara i shvatio sam koliko je važno nepokretnim ljudima omogućiti veću razinu samostalnosti – prisjeća se Miroslav Vrankić koji je te 2008. godine na fakultetu započeo projekt imena Servus.

Uređaj za ‘tipkanje’ pogledom

Radilo se o uređaju koji je nepokretnim osobama omogućavao da upravljaju svojom okolinom te su glasovnim naredbama mogli, primjerice, paliti svjetla u kući, otključavati vrata, kontrolirati televizor, telefon… To je bio tek početak rada na asistivnim pomagalima, a tijekom godina ih je tvrtka E-glas na tržište plasirala još nekoliko. Među poznatijima je svakako Serwantess, komunikator za odrasle osobe koje ne mogu govoriti.

– U suradnji s udrugom Neuron iz Zagreba koja okuplja osobe oboljele od ALS-a i drugih rijetkih bolesti napravili smo komunikator koji omogućuje osobama da komuniciraju pogledom. Radi se zapravo o uređaju za praćenje pogleda iz Švedske koji smo povezali s našim softverom te osoba može “tipkati” po ekranu pogledom – objašnjava Vrankić čija se tvrtka s vremenom počela baviti i programima za djecu koje koriste škole i vrtići diljem Hrvatske. ABC Maestro je tako poznati softver za učenje slova, a tu je i Mala banka za razvijanje vještina baratanja novcem. To je samo dio postignuća Miroslava Vrankića kojeg je Google uvrstio među stotinu najvećih pokretača promjena u ovom dijelu Europe.