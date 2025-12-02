Naši Portali
S VRHA ČVRSNICE

GSS spašavao vojnike BiH s 2200 metara nadmorske visine, evo što je kumovalo ovoj hitnoj intervenciji

VL
Autor
Večernji.hr
02.12.2025.
u 16:40

Poziv su uputili pripadnici Oružanih snaga BiH, postrojba koja čuva i upravlja važnim komunikacijskim središtem

Tijekom noći na utorak GSS je primio hitan poziv za pomoć s vrha Pločna koji je na 2200 metara nadmorske visine. Poziv su uputili pripadnici Oružanih snaga BiH, postrojba koja čuva i upravlja važnim komunikacijskim središtem. Došlo je do iznenadne bolesti jednog od vojnika, a kumovali su i snijeg, niske temeprature, led i jaki vjetar. Budući da nisu imali opremu koja je potrebna za ovakve uvjete, nisu ni bili spremni za ovu ekstremnu situaciju, prenosi Hercegovina.in.
 

Ekipa GSS-a ponovno je odradila odličan posao unatoč teškim uvjetima i evakuirali su najprije vojnika koji je imao snažne bolove u trbuhu, a zatim i ostale. U akciji je bilo 11 pripadnika Hercegovačke gorske službe spašavanja iz Posušja, a koristili su i motorne sanjke. Nakon spašavanja, na komunikacijsko središte došla je druga grupa vojnika kao zamjena. Podsjećamo da je ministar obrane BiH Zukan Helez najavio angažiranje Oružanih snaga BiH u mirovnoj misiji u Gazi, a do te objave došlo je taman u trenutku ovog nemilog događaja.

SO
soovls
17:17 02.12.2025.

Nije GSS nego je HGSS. Puni i ispravan naziv je: Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Posušje.

