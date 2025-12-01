Naši Portali
UBOJITA RIJEKA

Smrtonosni odron potopio brodove, preživjeli u šoku

VL
Autor
Marijeta Nekić/Hina
01.12.2025.
u 21:50

Jedan brod, Rapido Oriente, potpuno je potopljen, dok je drugi, Deo Rigo, pretrpio ozbiljnu štetu.

Najmanje 12 ljudi je poginulo, a 20 ih je ozlijeđeno nakon što je klizište u Peruanskoj Amazoniji potopilo dva broda na rijeci Ucayali, priopćile su u ponedjeljak lokalne zdravstvene vlasti. Klizište u luci Iparia, koja se nalazi oko 415 km sjeveroistočno od glavnog grada Perua, potopilo je dva broda koji su bili na putu prema drugim gradovima na obali rijeke.

Dvije osobe se vode kao nestale, objavila je lokalna zdravstvena agencija Diresa Ucayali na društvenim mrežama. Državna novinska agencija Andina izvijestila je da su jedinice nacionalne policije i mornarice poslane helikopterima kako bi pomogle u spašavanju.

Jedan brod, Rapido Oriente, potpuno je potopljen, dok je drugi, Deo Rigo, pretrpio ozbiljnu štetu. Brod Deo Rigo putovao je iz obližnje autohtone zajednice i zaustavio se u Ipariji kako bi putnici mogli izaći kada se dogodio odron. Među putnicima bili su učitelji i liječnici, izvijestila je Andina.

Kupnja