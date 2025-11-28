Naši Portali
VREMENSKA PROGNOZA

Za dio Hrvatske upaljen meteoalarm: Ponovno stiže snijeg, evo gdje će pasti

Osijek: Snijeg polako nestaje s osječkih ulica
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
1/4
VL
Autor
Vecernji.hr
28.11.2025.
u 07:58

Idućih dana će u unutrašnjosti biti promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima, a u nedjelju i ponedjeljak ujutro mjestimice magla

Vrijeme će dana biti umjereno do pretežno oblačno. Na istoku te u Lici mjestimice slaba kiša, lokalno je moguća i susnježica ili snijeg. Vjetar slab, do sredine dana ponegdje i umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, podno Velebita i olujna s orkanskim udarima, prema večeri će polako slabjeti. Najviša dnevna temperatura zraka od 1 do 5, a na Jadranu te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 9 do 14 °C.

Sutra djelomice, a na većem dijelu Jadrana i pretežno sunčano. U istočnoj Slavoniji će uz više oblaka mjestimice biti susnježice ili snijega. Ujutro lokalno moguća magla. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, a na otvorenom moru puhat će umjeren sjeverozapadnjak. Minimalna temperatura zraka uglavnom od -4 do 2 °C, a na Jadranu od 4 do 9 °C. Maksimalna između 4 i 7 °C, a na Jadranu 12 i 15 °C.

Idućih dana će u unutrašnjosti biti promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima, a u nedjelju i ponedjeljak ujutro mjestimice magla. Potkraj ponedjeljka na zapadu ponegdje kiša, ponajprije u Gorskome kotaru. Vjetar slab. Jutra hladna uz uglavnom slab mraz, a maksimalna temperatura zraka bez veće promjene. Na Jadranu pretežno sunčano. Potkraj nedjelje na sjevernom Jadranu porast naoblake gdje će u ponedjeljak mjestimice biti i kiše. U subotu još ponegdje umjerena bura, a prema otvorenom moru sjeverozapadni vjetar. Tijekom nedjelje zapuhat će jugo. Temperatura zraka u porastu.

Za danas je na snazi meteoalarm za područje uz Jadran,a najopasnije vrijeme bit će u riječkoj regiji i na Kvarneru gdje se očekuju snažni udari bure. Za Velebitski kanal na snazi je crveno upozorenje zbog udara bure do 165 kilometara na sat. 
Kupnja