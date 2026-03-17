ALI LARIJANI

Iran potvrdio smrt još jednog visokog dužnosnika

FILE PHOTO: Ali Larijani, former chairman of the parliament of Iran meets with Lebanese Parliament Speaker Nabih Berri in Beirut
THAIER AL-SUDANI/REUTERS
VL
Autor
Zrinka Treščec/Hina
17.03.2026.
u 23:04

. Ali Laridžani je „zadobio slatku milost mučeništva“, navelo je Vijeće u priopćenju

Iransko Vrhovno vijeće za nacionalnu sigurnost potvrdilo je u utorak navečer smrt svojeg čelnika Alija Larijanija, stupa iranske vlasti, za kojeg je Izrael ranije objavio da ga je ubio. Ali Larijani je „zadobio slatku milost mučeništva“, navelo je Vijeće u priopćenju, dodajući da je "u zoru" ubijen još jedan od njihovih dužnosnika, kao i sin Alija Laridžanija te nekoliko tjelohranitelja.

Iranska Revolucionarna garda potvrdila je u utorak smrt generala Golamreze Sulejmanija, koji je vodio paravojnu organizaciju Basidž, što je tijekom jutra objavila izraelska vojska. Garda je na svojoj službenoj internetskoj stranici Sepah News navela da je ovaj visoki dužnosnik „pao kao mučenik u terorističkom napadu američko-cionističkog neprijatelja“

Ključne riječi
Iran Ali Larijani

