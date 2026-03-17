Iran potvrdio smrt još jednog visokog dužnosnika

Iransko Vrhovno vijeće za nacionalnu sigurnost potvrdilo je u utorak navečer smrt svojeg čelnika Alija Larijanija, stupa iranske vlasti, za kojeg je Izrael ranije objavio da ga je ubio. Ali Larijani je „zadobio slatku milost mučeništva“, navelo je Vijeće u priopćenju, dodajući da je "u zoru" ubijen još jedan od njihovih dužnosnika, kao i sin Alija Laridžanija te nekoliko tjelohranitelja.

Iranska Revolucionarna garda potvrdila je u utorak smrt generala Golamreze Sulejmanija, koji je vodio paravojnu organizaciju Basidž, što je tijekom jutra objavila izraelska vojska. Garda je na svojoj službenoj internetskoj stranici Sepah News navela da je ovaj visoki dužnosnik „pao kao mučenik u terorističkom napadu američko-cionističkog neprijatelja“