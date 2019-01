Grmoja: Plenković je krenuo u fizički obračun sa mnom! Vlada: Nije, napravio je 2-3 koraka

Aktualno prijepodne u Saboru ujutro je bilo prilično mirno i dosadno, dok ga nije prodrmao ministar obrane Damir Krstičević bijesnim ispadom na SDP-ovog Franka Vidovića dok mu je iz šale pokušavao uručiti maketu borbenih zrakoplova. U tom trenu je premijer Andrej Plenković smirivao Krstičevića, no do kraja dana trebalo je i njega smirivati.

Naime, u popodnevnim satima premijer je pred zastupnicima iznosio izvještaj o sastancima Europskog vijeća, pa ga je Mostov Nikola Grmoja ponovno prozvao što se ni jednom nije sastalo Povjerenstvo koje bi trebalo pratiti provedbu prijelaznih mjerila iz poglavlja 23. i 24. iz pristupnih pregovora Srbije s EU-om.

Pogledajte video u kojemu Grmoja optužuje Plenkovića da se išao fizički obračunati s njim:

Pitao je radi li ministrica vanjskih poslova Marija Pejčinović Burić koja bi to povjerenstvo trebala voditi u korist Srbije te hoće li dobiti potporu te zemlje za svoju kandidaturu za glavnu tajnicu Vijeća Europe. To se nije svidjelo ni premijeru ni ministrici, ali ni HDZ-ovim zastupnicima, pa je nastalo komešanje u sabornici koje je predsjednik Sabora Gordan Jandroković odlučio zaustaviti objavom stanke od 10 minuta. Nakon toga kamere prestaju snimati sabornicu, no kako nam prepričavaju zastupnici, rasprava između Grmoje i premijera se nastavila i gotovo rezultirala fizičkim obračunom.

- Skoro fizički obračun Plenkovića i Grmoje maloprije. Ovo je dno dna. A trenutak ranije Plenković rekao da neće dozvoliti da stvari eskaliraju u nasilje, i onda on krene na Grmoju. Koja kaljuža je ovaj saziv Sabora... Hrvatska je zaslužila bolje – objasnio je nezavisni Bojan Glavašević na svom Twitteru.

Mostov Nikola Grmoja kaže da je tijekom stanke HDZ-ov Josip Borić dobacio Mostovoj Ines Strenji Linić "što si ti učinila za Hrvatsku".

- Ja sam rekao što si ti učinio budući da je kolegica bila u ratu, a ti i tvoj anemični niste rata vidjeli. U tom trenutku je Plenković krenuo u fizički obračun sa mnom, uskočio je niz kolega, ja sam se odmaknuo i nakon toga su ga Bulj, Pupovac jedva zaustavili. Krenuo se obračunati sa mnom, krenuo je prema meni i oni su ga jako teško zaustavili, ne znam bi li me udario, ali želio je doći do mene iznerviran, a ne znam što bi bilo da je došao do mene – komentirao je Grmoja.

Iz Vlade nam objašnjavaju kako je bila nedopustiva Grmojina tvrdnja da Vlada radi za interese Srbije, te kako ga nije uzrujala Grmojina opaska kako je anemičan.

- Nije se premijer išao fizički obračunati s Grmojom. Napravio je 2-3 koraka prema njemu da ga pita na koga je mislio kad je rekao da rade za interese Srbije - pojašnjavaju iz Vlade.

Na rubu smo toga da ovaj parlament međusobne sukobe prenese izvan sabornice, na rubu smo da poruke mržnje koje šaljemo jedni prema drugima u tobože argumentiranim raspravama pretvorimo u rasprave na ulici, komentirao je SDSS-ov Milorad Popovac.

- Ono je sumrak demokracije u Saboru i primitivizam vladajuće većine koja razbija poklone, koji se ponašaju poput razmaženih derišta , nasrću na zastupnike oporbe – dodao je Branimir Bunjac iz Živog zida.

- Prvi radni dan je u 2019. ovog parlamenta, a mi raspirujemo najniže strasti, krenulo se i fizički napadati jedan drugog – čudi se i GLAS-ova Anka Mrak Taritaš dodavši kako je ovo što se desilo nedopustivo.

- Poslali smo neprimjerenu sliku hrvatskoj javnosti kako postupamo u hrvatskom parlamentu. Bojim se da ćemo na ovaj način stvoriti spiralu mržnje u hrvatskom društvu koja će se preliti i na ulicu i biti svjedoci nasilja – kazao je HDZ-ov Branko Bačić zaključivši kako je neprimjereno vrijeđanje zastupnika.

Grmoja je i tijekom sjednice optužio premijera.

- Što sam doživio ovdje kao hrvatski zastupnik u Hrvatskom saboru, da se premijer ide sa mnom fizički obračunati. Da vi uopće na to, predsjedniče Sabora, niste reagirali... - rekao je Grmoja.

- Niste uopće reagirali na to - poručio je Grmoja predsjedniku Sabora Gordanu Jandrokoviću.

Jandroković je na te opaske Grmoji dao drugu opomenu i oduzeo mu pravo na riječ do kraja sjednice.

Grmoja je prethodno reagirao na izjavu zastupnika HNS-a Stjepana Čuraja koji ga je, kako je rekao, spominjao u kontekstu svoje stanke, što je, smatra povreda Poslovnika.

- Ja sam svoj stav iznio, nisam govorio ni o kakvoj veleizdaji, već da ovakvim postupanjem i kršenjem odluke Vlade radimo, odnosno Vlada RH radi u korist srbijanskih interesa - rekao je Grmoja.

Zastupnik Mosta Miro Bulj rekao je, reagiravši na Čurajevu izjavu, da Grmoja nije rekao da nekoga treba strijeljati, već da je samo branio svoj stav da Srbija ne ispunjava uvjete koje bi trebala, a da im Hrvatska otvara poglavlje.

- I to je njegov stav, i on je iza tog stava stao, da ministrica ne šititi hrvatske interese kako bi trebala šititi. Nikakvu smrtnu kaznu kolega Grmoja nije spomenuo koju vi namećete - rekao je Bulj, a Jandroković ga je opomenuo jer je zloupotrijebio institut povrede poslovnika.

