Krstičević objasnio svoju reakciju: Ja sam bivši vojnik, ja to njemu nikad ne bih napravio

Nakon što je u Saboru bacio na pod maketu aviona koju je SDP-ov zastupnik Franko Vidović donio njemu i premijeru Andreju Plenkoviću, ministar obrane Damir Krstičević novinarima je objasnio svoj potez.

"Učinio sam sve, dvije godine vrlo intenzivno vodili smo cijeli projekt. Sve smo učinili da hrvatska vojska dobije avion koji zaslužuje. i sada, nakon toga svega, dođe ti netko da se izruguje.

Za nečiji rad kakav god, dvije godine žestokog rada... Dođe ti netko bez ikakvog poštovanja da meni stavi tu maketu. Jel' se to trebalo dogoditi. Slažem se s mojom reakcijom, da nije neki način. Ali, morate razumjeti, ja sam ratnik, i tražim sve najbolje od svojih ljudi. I vjerujte u ovom procesu Hrvatska je sve učinila da ovaj problem bitan za Hrvatsku riješimo", rekao je Krstičević.

"To je poniženje, to nije sportski. Tako se ne radi s vojnikom. Ja sam bivši vojnik, ja to njemu nikad ne bih napravio. Jesam li ja trebao donijeti SDP-u maketu MiG-a 21?" rekao je.

