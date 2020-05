Grmoja: Beljak laže po nalogu Andreja Plenkovića

Politički tajnik Mosta Nikola Grmoja demantirao je izjavu šefa HSS-a Kreše Beljaka koji je za Večernji list kazao kako je, u dogovoru sa šefom SDP-a Davorom Bernardićem, nudio i Mostu da se priključi njihovoj RESTART koaliciji.

Grmoja kaže da je obična laž da im je Beljak išta takvo nudio i takvu izjavu vidi kao nastavak specijalnog rata koji se, kaže, protiv Mosta vodi zadnjih tjedan dana običnim dezinformacijama.

-Ako je Krešo Beljak tako nešto rekao onda laže i to radi po nalogu šefa HDZ-a Andreja Plenkovića kojemu je HSS već dao svojedobno svojih pet potpisa kad je trebalo. Beljak sada takvih istupima ruši i svoju novu koaliciju u koju je ušao. Most nikada ne bi išao na izbore niti sa SDP-om niti s HDZ-om i to svi znaju -kaže Grmoja.

Dodaje kako ih se konstantno pokušava uništiti pa i lažima vezanima za pregovore s Domovinskim pokretom Miroslava Škore.

- Ništa od toga što se objavljuje nije istina. Pregovori i dalje traju, ništa nije propalo - poručio je Grmoja.