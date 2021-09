Grlić Radman o Vulinovu 'srpskom svijetu' u Crnoj Gori: To je poražena osvajačka politika

Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman u ponedjeljak je komentirao izjavu srbijanskog ministra unutarnjih poslova Aleksandra Vulina o "srpskom svijetu“, rekavši da su takve "osvajačke politike" poražene.

Dan nakon nemira u Crnoj Gori zbog ustoličenja metropolita Srpske Pravoslavne Crkve, Aleksandar Vulin je rekao da je zadatak sadašnje generacije srpskih političara "da stvori srpski svijet da bi zaštitio Srbe" i dodao da se u suprotnom "boji da nećemo dočekati sljedeću generaciju Srba".

Ustoličenju novog mitropolita crnogorsko-primorskog Joanikija na Cetinju usprotivili su se Crnogorci koji se protive tješnjim odnosima sa Srbijom. U incidentima koji su tome prethodili ozlijeđeno je sedam policajaca i desetak prosvjednika, a 14 ih je privedeno.

"Što bi to (srpski svijet) trebalo značiti, to bismo htjeli znati“, upitao je Grlić Radman. "Sve one invazivne, osvajačke, hegemonističke politike su poražene. Ovdje nema mjesta takvim politikama i mi ćemo se snažno braniti protiv bilo kakvih njihovih oblika“, rekao je ministar novinarima.

Dodao je da njihovo oživljavanje nije u interesu Europske unije niti međunarodne zajednice koja je danas suočena s velikim izazovima.

Grlić Radman je situaciju u Crnoj Gori opisao kao "dublju priču“ iako se ona stavlja u kontekst pravoslavnog pitanja.

"Utjecaj trećih zemalja nije dobrodošao ako u sebi ima narav osvajačkih i ratnohuškačkih politika“ koje su se u nedjelju mogle vidjeti u Crnoj Gori, istaknuo je hrvatski ministar koji se ipak nada da će se situacija smiriti.

Mitropolit Joanikije ustoličen je u nedjelju ujutro u povijesnoj vjerskoj prijestolnici Crne Gore usprkos protivljenju nekoliko tisuća prosvjednika koji su dva dana držali blokirane ceste prema Cetinju.

Joanikije i patrijarh srpski Porfirije su ondje došli helikopterom i u pratnji specijalne policijske jedinice, dok su policijske snage u središtu Cetinja i na cestama razbijali barikade i prosvjede koristeći se suzavcem i šok bombama. Prosvjedi jasno pokazuju napetosti u Crnoj Gori između stanovnika koji zagovaraju tješnje veze s Beogradom i Crnogoraca koji se tome protive.

Crna Gora odvojila se od Srbije 2006. no njezina crkva nije postala autokefalna i pod okriljem je SPC-a što protivnici smatraju simbolom srbijanskog utjecaja na samostalnu Crnu Goru.

Trećina od 620 tisuća stanovnika Crne Gore izjašnjavaju se kao Srbi, a neki srpski nacionalisti čak i negiraju crnogorski identitet.