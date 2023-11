Grlić Radman: Jedan Hrvat navodno je poginuo u Gazi

Svi hrvatski državljani koji su htjeli napustiti Pojas Gaze na sigurnom su u Kairu, ali je u toj palestinskoj enklavi možda poginuo jedan Hrvat, rekao je u petak ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman. „Nažalost navodno je jedna osoba poginula, ali to još moramo potvrditi”, rekao je šef diplomacije, govoreći o hrvatskim državljanima u Gazi. Grlić Radman je kazao da su svi „Hrvati koji su tražili evakuaciju odnosno repatrijaciju zbrinuti” te su od četvrtka na „sigurnom u Kairu”. Zasad nema informacija da još netko želi napustiti Pojas Gaze, no veleposlanstvo u egipatskoj prijestolnici rade na tome da se to potvrdi.

U Pojasu Gaze je prema podacima hrvatskog ministarstva vanjskih poslova 47 hrvatskih državljana, a 23 ih je zatražilo evakuaciju. Hrvatski predsjednik Zoran Milanović danas je još jednom ponovio da je Hrvatska trebala biti suzdržana pri glasanju o rezoluciji VS-a o humanitarnom primirju u Gazi. „To nije međunarodni ugovor. Dakle, Hrvatska to može preživjeti, ali to nije dobro. Nije dobro zbog načina na koji je ta odluka donesena, donesena je prijevarno i prijetvorno. Iza leđa i bez konzultacija s predsjednikom. Moj stav bi bio drukčiji“, kazao je Milanović.

Hrvatska je bila jedna od 14 zemalja svijeta koje su glasale protiv rezolucije. I premijer Andrej Plenković i ministar Radman odvojeno su, pak, ponovili da Hrvatska nije glasala za rezoluciju Opće skupštine UN-a o humanitarnom prekidu sukoba jer u njoj nije osuđen napad Hamasa u kojem je ubijeno 1400 Izraelaca.

Plenković je rekao kako bi bilo „licemjerno” glasati za „lošu” rezoluciju u kojoj se ne navodi osuda terorističkog napada Hamasa na Izrael.

„Nema nijednog političkog razloga, nijedne političke procjene da bi Hrvatska trebala dignutu ruku za takvu rezoluciju”, rekao je premijer. Ministar Radman naglasio je danas u izjavi na Zrinjevcu sada ključno osigurati da se sukob između Izraela i Hamasa ne prelije na širu regiju te je naglasio da je svima u interesu raditi na postizanju mira.

