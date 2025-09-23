Grlić Radman: Hrvatska može pomoći u poslijeratnoj obnovi Jemena

Hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman sastao se u New Yorku s potpredsjednikom međunarodno priznate jemenske vlade, zemlje u kojoj više od deseljeća bjesni građanski rat, i naglasio mu hrvatsko iskustvo u poslijeratnoj obnovi, razminiranju i obnovi infrastrukture kao obliku doprinosa koji Hrvatska može pružiti u oporavku Jemena. Na sastanku s Aidarusom al-Zubaidijem raspravljalo se o hitnoj potrebi za deeskalacijom situacije i održivim političkim rješenjem pod pokroviteljstvom UN-a, oslobađanju humanitarnih radnika, stabilnosti u Crvenom moru te o mogućnostima bilateralne suradnje u poslijeratnom oporavku i razvoju, objavio je MVEP na društvenoj mreži X.

U Jemenu bjesni građanski rat od 2014. godine između pristaša međunarodno priznate vlade i hutista koji su zauzeli glavni grad Sanu. Sastanak s Al-Zubaidijem bio je jedan u nizu sastanaka šefa hrvatske diplomacije na marginama Opće skupštine UN-a. Grlić Radman susreo se tako s izvršnom direktoricom Svjetskog progama za hranu (WFP) Cindy H. McCain. Glavna tema bilo je hrvatsko partnerstvo s WFP-om od razminiranja i obnove poljoprivrednog zemljišta u Ukrajini do školskih obroka u Siriji, pomoći Sudanu i Jemenu te gotovo četiri milijuna eura pooći za Gazu, uključujući 1,75 milijuna eura pomoći koja je ondje usmjerena preko WFP-a.

Hrvatska je ponovno potvrdila da se hrana nikada ne smije koristiti kao oružje i nastavit će podržavati rad WFP-a na spašavanju života, objavio je MVEP. Na sastanku s kosovskom kolegicom Donikom Gërvalla-Schwarz "potvrđeni su izvrsni bilateralni odnosi, snažna podrška Hrvatske europskom i međunarodnom putu Kosova te važnost unapređenja regionalne stabilnosti, dijaloga i suradnje", navodi ministarstvo. S ganskim ministrom vanjskih poslova Samuelom Okudzetom Ablakwom razgovaralo se o mogućnosti za unapređenje dijaloga između EU i Afrike, jačanju gospodarskih veza, poticanje suradnje u području pomorske sigurnosti i produbljivanju odnosa Hrvatske i Gane.

