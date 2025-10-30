Naši Portali
IZGRAĐEN SREDSTVIMA HRVATSKE VLADE

Grlić Radman: Hrvatska će uputiti prosvjed Srbiji zbog vrtića u Tavankutu

MED Dialogues conference to address Mediterranean challenges, in Naples
CIRO DE LUCA/REUTERS
VL
Autor
Doris Kujek/Hina
30.10.2025.
u 18:50

Novi i suvremeno opremljeni vrtić Anđeli čuvari za 60 djece izgrađen je sredstvima donatora i novcem hrvatske vlade koja je u njega uložila 860.000 eura

Hrvatska će uložiti prosvjed Srbiji jer se problematizira upotreba hrvatskog jezika u radu vrtića u Tavankutu koji je izgrađen sredstvima hrvatske vlade, rekao je ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman nakon sastanka s Jasnom Vojnić, predsjednicom Hrvatskog nacionalnog vijeća (HNV) u Srbiji.  Ministar je u četvrtak novinarima izrazio zabrinutost zbog toga što hrvatski vrtić u selu Tavankutu blizu Subotice još nije počeo s radom, rekavši da se unatoč ispunjenim tehničkim uvjetima, njegovo uključivanje u mrežu vrtića grada Subotice i početak rada problematizira zbog nekih administrativnih razloga. "Mi smatramo da su ti razlozi paravan za političko uvjetovanje prava hrvatske zajednice."

"Ta praksa pokazuje neujednačen i diskriminatoran pristup prema hrvatskoj manjini u Srbiji i on je u neskladu s odredbama Okvirne konvencije o zaštiti nacionalnih manjina Vijeća Europe i bilateralnog sporazuma Hrvatske i Srbije o zaštiti prava manjina. Zbog toga ćemo uložiti službeni prosvjed tijelima Republike Srbije", rekao je Grlić Radman. Dodao je da će o tome izvijestiti delegaciju Europske unije u Beogradu, Europsku komisiju u Bruxellesu i Vijeće Europe u Strasbourgu. Novi i suvremeno opremljeni vrtić Anđeli čuvari za 60 djece izgrađen je sredstvima donatora i novcem hrvatske vlade koja je u njega uložila 860.000 eura. Izgrađen je na temeljima stare kuće časnih sestara u dvorištu župe Presveto Srce Isusovo u selu Tavankutu, u kojemu su Hrvati većinsko stanovništvo. Svečanost otvorenja vrtića u ožujku je organizirao HNV, ali vrtić mjesecima nakon toga još ne otvara svoja vrata djeci. 

Vojnić objašnjava da je Skupština grada Subotice, nakon što je sporni vrtić pribavio sve dozvole za rad i proveo upise, donijela odluku da vrtić bude na hrvatskom i srpskom jeziku, protivno ranijem dogovoru da će vrtić raditi samo na hrvatskom jeziku. Vojnić kaže da su odluku objasnili nedostatkom kadra za hrvatski jezik, što predsjednica HNV-a demantira i poručuje da ovakvo postupanje "ne ide smjeru izgradnje odnosa i povjerenja" između dviju zemalja te da svjedočimo "još jednom razočaravajućem potezu vlasti Republike Srbije nad hrvatskom manjinom". 

"U Republici Srbiji, odnosu u gradu Subotici hrvatski jezik je u službenoj upotrebi i mi imamo pravo na naše obrazovanje na hrvatskom jeziku. U sklopu toga imamo pravo i na predškolski odgoj i obrazovanje na hrvatskom jeziku. Budući da Republika Srbija nije dovoljno ulagala u vrtiće i nisu sva naša djeca mogla pohađati nastavu i program na hrvatskom jeziku, mi smo kao kapitalni projekt hrvatskoj vladi predložili da financira izgradnju i opremanje hrvatskih vrtića", rekla je Vojnić. 

Ključne riječi
Jasna Vojnić Srbija Tavankut vrtić Gordan Grlić Radman

