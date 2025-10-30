Vučić se pravi da ne zna za veliki skup u Novom Sadu, pa upitao novinare : 'Ima neka utakmica ili što?'

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izazvao je pažnju javnosti nakon što je, upitan što očekuje od događaja u subotu, upitao novinare očekuje li se to neka utakmica. Tek se naknadno prisjetio da je riječ o komemoracijskom skupu u Novom Sadu, posvećenom 16 žrtava poginulih pod nadstrešnicom na kolodvoru, te dodao kako je o očekivanom broju sudionika već tražio informacije od nadležnih službi. Dok studenti iz cijele Srbije pješače prema Novom Sadu kako bi sudjelovali na komemoraciji, Vučić je u Taškentu. Tijekom razgovora s novinarima, na pitanje: "Svi gledaju i čekaju tu subotu, očekujete li da će proći mirno?", predsjednik je uzvratio: "A što je u subotu, ima li neka utakmica ili što?", piše nova.rs.

Kad ga je novinarka podsjetila da se radi o "skupu u Novom Sadu, obilježavanju godišnjice od...", Vučić ju je prekinuo i nastavio:

"U Novom Sadu će biti puno veći skup deset dana kasnije, deset, 12 dana kasnije, tako da ne znam tko zapravo čeka takve skupove i ne znam što misle. Stvarno ne znam što očekujete? Stvarno mislite da mogu izazvati promjenu vlasti, time što će tući nekoga na ulici, razbijati zgrade ili ne znam što? Stvarno vjerujete u to? Nikada nije bilo realno, a sada najmanje. Dobro pogledajte brojke, dobro pogledajte što ljudi u Srbiji misle pa će vam biti jasno koliko to nije moguće".

Nakon toga je ipak priznao da će u Novom Sadu biti okupljanja, te naveo kako je već tražio izvješća o predviđenom broju ljudi. "A s druge strane, imat će jako veliko razočaranje. Govore o 160.000, kako sam vidio u izvješćima. Pa da, kao što je bilo 500.000 ljudi na onom sastanku u Beogradu. To je kao da s djecom pričate, kada mali Đokica umisli nešto i to je to", rekao je Vučić.