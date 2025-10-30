Naši Portali
DOBRE VIJESTI

U centru zagrebačke Dubrave planira se nova škola: Odabrana lokacija, raspisan i arhitektonski natječaj

Grad Zagreb
Autor
Hana Ivković Šimičić
30.10.2025.
u 15:48

Nova škola planira se za oko 450 učenika raspoređeniRok za predaju natječajnih radova je 21. siječnja 2026. godine, dok se završetak rada ocjenjivačkog suda očekuje 18. veljače 2026. godine.

Grad Zagreb, u suradnji s Društvom arhitekata Zagreba (DAZ), raspisao je javni natječaj za izradu arhitektonsko-urbanističkog rješenja Osnovne škole Dubrava – Centar. Nova suvremena osnovna škola s pripadajućom dvoranom bit će izgrađena u središtu Dubrave, na neizgrađenoj površini omeđenoj Međuričkom, Koledinečkom te Ulicom Klin.

„Izgradnja nove škole u Dubravi važan je korak u razvoju kvarta, ali i cijelog istočnog dijela grada. Ovim projektom stvaramo kvalitetnije uvjete za odgoj i obrazovanje djece te unaprjeđujemo javni prostor Dubrave. Gradnjom novih škola približavamo se cilju da sve škole u Zagrebu prijeđu na jednosmjenski rad“, istaknuo je gradonačelnik Tomislav Tomašević.

Nova škola planira se za oko 450 učenika raspoređenih u 16 razrednih odjela te dvije vrtićke skupine predškolskog programa. Objekt će imati 17 učionica, od čega jednu informatičku i tri specijalizirane, samostalnu kuhinju, knjižnicu i sportsku dvoranu. Prva okvirna procjena vrijednosti investicije je oko 14,6 milijuna eura bez PDV-a.

Ocjenjivački sud će pri vrednovanju radova uzimati u obzir jasnoću i kvalitetu idejnog rješenja, suvremenost, estetske i oblikovne kvalitete, funkcionalnost, ekonomičnost i izvedivost projekta. Poseban naglasak stavljen je na kvalitetu prostora i suvremeni pristup učenju, kao i na stvaranje ugodnog okruženja za učenike, nastavnike i širu zajednicu. Ukupni nagradni fond iznosi 80.000 eura bruto, a predviđeno je pet nagrada.

Rok za predaju natječajnih radova je 21. siječnja 2026. godine, dok se završetak rada ocjenjivačkog suda očekuje 18. veljače 2026. godine. Detalji natječaja dostupni su na mrežnim stranicama Društva arhitekata Zagreb (DAZ).
Ključne riječi
škola vrtić Dubrava

