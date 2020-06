Grga je bio štene, imao je samo šest mjeseci, ubijen je toljagom

Grga se volio igrati, baš kao i svako štene, pa imao je samo šest mjeseci. Stradale su tako od njegovih zubića i neke stvari koje nisu igračke, među njima i papuče 70-godišnjaka S. B. iz Donjeg Miholjca. Koji je jedne nedjelje odlučio da mu je dosta. Osudio je štene i sam proveo kaznu – ubio ga je.

Prema svjedočenju susjede Mirjane Bakić, koja živi u drugoj kući do ubojice i koja je sve prijavila policiji, zatukao ga je toljagom. Taj dan, priča nam, neće tako skoro zaboraviti.

– Izišla sam u dvorište i krenula prema vrtu kad sam čula Grgu. Jako je cvilio pa sam mislila da je negdje zapeo. Pogledala sam preko ograde u susjedovo dvorište, on ga je uzeo k sebi jer ga je dan prije vlasnik izbacio na ulicu, inače su njih dvojica bratići – priča nam gospođa Mirjana. Kako psa nije vidjela, krenula je na ulicu i prema kući 70-godišnjaka. Ugledala ga je s toljagom u ruci, čula je i udarce.

– Viknula sam: Što to radiš? Samo mi je odgovorio da to nije moja briga. Nazvala sam policiju i rekla da brzo dođu. Nisu stigli odmah, a kad su došli štene je već bilo zakopano. Kasnije sam saznala da je rupu iskopao još ujutro, pripremio se prije nego ga je ubio – prisjeća se. Sve je ispričala policiji, ali nisu ga čak ni priveli, kaže.

– On je jako loš čovjek, pije i svi znaju da već jako dugo tuče i truje mačke. Otrovao je i sestrinu mačku. A otkad je ostao sam, postao je još gori. Prošle godine pretukao je mog mačka, smijao se kad mi je priznao da je to napravio jer nema mačak što tražiti u njegovom dvorištu. I tada sam zvala policiju, ali ništa nisu napravili – kaže nam gospođa Mirjana. Dodaje i kako joj je krivo što nije prije otišla do ljudi koji su susjedu poklonili štene, jer tukao ga je skoro svaki dan. A bio je predivno štene, samo je tražio malo pažnje.

Na naš upit što je utvrđeno kriminalističkom istragom, kako je pas ubijen, je li obaviještena veterinarska inspekcija i određena razudba lešine, odnosno je li podignuta kaznena prijava protiv počinitelja, odgovaraju iz PU osječko-baranjske.

– Hrvatski državljanin iz Donjeg Miholjca usmrtio je 14. lipnja svoga psa križane pasmine zadavši mu više udaraca tupim predmetom po cijelom tijelu te ga potom zakopao. Na mjestu događaja postupali su policijski službenici te je pozvan i veterinarski inspektor. Protiv 70-godišnjaka, na osnovu provedenih izvida i prikupljenih saznanja, nadležnom državnom odvjetništvu podnesena je kaznena prijava zbog sumnje da je počinio kazneno djelo „Ubijanje ili mučenje životinja“. O događaju je proslijeđeno izvješće Državnom inspektoratu, Službi veterinarske inspekcije, samostalnom izvršitelju u Donjem Miholjcu – kažu iz PU.

Iz Državnog inspektorata, pak, doznajemo da je 23. lipnja (nakon našeg upita, op.a.) iz PU osječko-baranjske, PP Donji Miholjac, proslijeđena prijava na postupanje i viši veterinarski inspektor u Donjem Miholjcu izvršio je nadzor.

– Veterinarska inspekcija neće poduzeti prekršajne i kaznene mjere protiv vlasnika psa jer će PP Donji Miholjac podnijeti kaznenu prijavu. Sukladno prekršajnom zakonu članak 10. ne pokreće se prekršajni ili kazneni postupak ako je drugo državno tijelo započelo isti postupak protiv počinitelja – odgovaraju iz Državnog inspektorata. Nismo tako doznali je li u sklopu kriminalističke istrage naložena i razudba lešine, ali ni kako je lešina psa zbrinuta, jer zakapanje u vrtu je protuzakonito.

Hoće li maleno štene istjerati pravdu za sve životinje kojima je presudila ruka 70-godišnjaka, ali i nekih drugih koji se, baš kao i S. B., slobodno šeću šeće ulicama Donjeg Miholjca. Jer ne smetaju životinje samo Grginom ubojici, doznajemo od volontera donjomiholjačke udruge Boby DM. Pronalaze ih zatvorene u šahtovima, ubijene iz vatrenog oružja, otrovane. Nedavno su policiji prijavili sumnju u trovanje, odgovor još uvijek čekaju. A da je prošlogodišnja prijava Mirjane Bakić imala drukčiji epilog, možda bi Grga i danas bio živ.