Rješenje nakon 27 godina: Grci dopustili promjenu imena Makedonije

Grčki parlament tijesnom je većinom usvojio povijesni sporazum s Makedonijom o novom imenu te zemlje, čime se okončava jedan od najtvrdokornijih diplomatskih sporova u svijetu. Trajao je čak 27 godina i kočio je ulazak Makedonije u euroatlantske integracije.

Parlament u Ateni je sa 153 glasa za i 146 glasova protiv ratificirao sporazum koji su postigli premijeri dviju zemalja i kojim Makedonija postaje Republika Sjeverna Makedonija. Izglasavanje su pratile kritike oporbe i javnosti.

Prespanski sporazum

Rasprava u parlamentu trajala je više od 38 sati, a govorilo je više od 200 zastupnika. Glasovanje se isprva trebalo održati u četvrtak navečer, no odgođeno je za petak poslijepodne zbog velikog broja prijavljenih govornika o pitanju koje je polariziralo Grčku. Riječ je o dogovoru koji su premijer Makedonije Zoran Zaev i premijer Grčke Alexis Tsipras potpisali na Prespanskom jezeru koje se nalazi između tih dviju država.

Ratifikacijom u grčkom parlamentu Atena priznaje tu državu pod novim imenom i time bi se trebao deblokirati put te zemlje prema članstvu u NATO-u i Europskoj uniji. Mnogi Grci smatraju da je Tsipras dao previše ustupaka Makedoncima time što je dopustio da Makedonija zadrži ime koje dijeli s istoimenom grčkom pokrajinom bogate prošlosti.

Naime, ispitivanja javnog mišljenja pokazuju da se većina Grka protivi korištenju imena “Makedonija” u bilo kakvom obliku sporazuma, strahujući da bi to moglo dovesti do teritorijalnih razmirica oko najveće grčke sjeverne pokrajine Makedonije te do prisvajanja grčkog kulturnog nasljeđa.

Prema anketama, 70% Grka bilo je protiv ratifikacije sporazuma s Makedonijom te smatraju da ime Makedonija znači i polaganje prava na sjevernu pokrajinu Grčke te da im Skoplje želi ukrasti helenski identitet.

Zbog ratifikacije sporazuma u nedjelju je u glavnom gradu Grčke, Ateni, zbog toga prosvjedovalo više od 100 tisuća ljudi, a u četvrtak su prosvjedi ponovljeni u manjem broju te je bilo nekoliko tisuća prosvjednika koji su ispred grčkog parlamenta uzvikivali “Izdajnici” i “Živjela Makedonija, živjela Grčka!”, paleći američku i NATO-ovu zastavu dok su unutar zidova zakonodavci nastavili raspravu o spomenutom sporazumu.

Nisu u Grčkoj prosvjedovali samo nacionalisti i krajnja desnica nego i članovi Grčke komunističke partije (KKE) koji su istaknuli natpise duž zidova antičke Akropole. Osim na trgu Syntagme u Ateni, gdje su u nedjelju održani veliki nasilni prosvjedi, prosvjedovalo se i u Solunu.

Podrška intelektualaca

Podršku Prespanskom sporazumu i premijeru Tsiprasu dalo je oko 250 grčkih intelektualaca i umjetnika.

“Sporazumom iz Prespe zatvara se rana koja je bila otvorena gotovo tri desetljeća. Riječ je o poštenom sporazumu i kompromisu koji štiti budućnost građana obje zemljee”, navodi se u inicijativi za podršku naglašavajući da je “Sporazum iz Prespe jedna od rijetkih svijetlih točaka trenutačno u Europi i zbog toga ga podržavamo bez obzira na naše političke stavove.

Ujedinjujemo naš glas s našim susjedima protiv nacionalista koji nas žele izolirati i protiv retorike mržnje te s milijunima ljudi u svijetu koji su spremni braniti slobodu, prijateljstvo, demokraciju i ljudske vrijednosti”.

Ratifikacija sporazuma u grčkom parlamentu svakako će odškrinuti vrata raja Makedoniji koja bi sada vrlo brzo mogla postati članica NATO-a, ali će za ulazak u EU, kažu analitičari, morati još dugo čekati.

>>Pogledajte video: Makedonija