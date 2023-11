Grbin: 'Gubitak jednog života, jedna smrt, nije i ne može biti kriza iz koje smo se izvukli'

Način na koji se premijer Andrej Plenković jučer referirao na slučaj teške prometne nesreće koju je u subotu ujutro izazvao ministar obrane Mario Banožić i u kojoj je smrtno stradao jedan čovjek, naveo je čelnika SDP-a Peđu Grbina da danas u Saboru tijekom slobodnih govora oštro prozove premijera nazvavši ga - bešćutnim.

- Gubitak jednog života, jedna smrt nije i ne može biti kriza iz koje smo se izvukli. Ovo nije bila kriza. Ovo je bila posljedica bahatluka 23. ministra koji odlazi iz Plenkovićeve vlade i kojem je Plenković omogućio da se ponaša na takav bahati način. Društvo i država nam ne funkcioniraju jer se bahato ponašanje državnih dužnosnika tretira kao kriza. Ako ćemo bahato ponašanje ministara tretirati kao krizu, koja je onda poruka? Idite i ubijte. To nije i ne smije biti način na koji će se dužnosnici u ovoj zemlji ponašati. Ali, u Hrvatskoj je sve moguće. Hrvatska politika bila je svjedokom brojnih bešćutnih izjava, ali jučerašnja izjava premijera Plenkovića izašla je iz svih mogućih okvira - kazao je Grbin, što je bila njegova reakcija na jučerašnje riječi premijera Plenkovića koji je nakon predsjedništva HDZ-a izjavio kako su "veliku krizu nakon prometne nesreće toliko brzo riješili".

Grbin je istaknuo i to kako su se važni podaci i informacije o teškoj nesreći koju je prouzročio Banožić saznavali zahvaljujući radu i izvještavanju istraživačkih novinara.

- Ali nakon Nove godine to možda neće biti dopušteno jer prema Kaznenom zakonu kojeg Vlada želi predložiti takvo pisanje novinara Drage Hedla moglo bi značiti njegov odlazak u zatvor. To je Hrvatska u koju nas u ovom trenutku Plenković i HDZ vode. Hrvatska iz koje jedan optuženik, poput Branimira Glavaša, opet po drugi put pobjegne u Bosnu i Hercegovinu. I mi onda govorimo o krizama koje su izbjegnute. A zataškavanje koje je pokušano da bi se zaštitilo ne čovjeka koji leži u bolnici s teškim ozljedama, nego onoga koji mu je omogućio da postane ministar u Vladi, to je kriza koja je tek počela - poručio je Grbin koji se osvrnuo i na slučaj s pićima koja mogu izazvati ozbiljne posljedice, ali se informacije i upozorenja o tome nisu doznavale iz Ministarstva zdravstva ili inspektorata već iz poruka po društvenim mrežama koje su onda izazvale paniku da bi nadležni reagirali tek nakon dva-tri dana.

