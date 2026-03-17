#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
ANALIZA NEVENA BUDAKA

Granica između demokratskih i nedemokratskih režima postaje sve nevidljivija

Neven Budak
17.03.2026.
u 15:45

Da ubijanje ljudi zabave radi nije Trumpu slučajno izletjelo pokazuju memovi u produkciji Bijele kuće u kojima se prikazi raketiranja Irana miješaju s isječcima iz holivudskih uspješnica ili videoigrica

Velika država i velika sila osjeća se ugrožena od velike, ali ipak znatno manje države i još manje vojne sile. Traži od nje razne ustupke kako bi se osjetila sigurnijom, ali zahtjevi su takvi da ih ta druga država ne može prihvatiti a da ne potpiše kapitulaciju bez otpora. Zbog toga velika sila odlučuje vojno intervenirati, ali zna da je nepopularno početi rat i biti agresor. Zato smišlja kako da prevari prije svega svoju domaću javnost, a onda i međunarodnu (koju je ipak teže prevariti), pa svoj agresivni napad nazove posebnom operacijom, objašnjavajući da je zapravo svrha te ograničene akcije očuvanje mira i sigurnosti, ne samo za svoju državu, nego i za međunarodnu zajednicu kojoj bi mogla zaprijetiti teoretski moguća agresija napadnute države, pa čak i za stanovnike te napadnute države, kojima se šalje poruka da će biti oslobođeni autokratskog, nedemokratskog režima. Onda se, međutim, pokaže da predviđena ograničena vojna akcija, koja se tek nevoljko naziva ratom, ne može završiti tako brzo kako je agresor planirao i da se pretvara u neželjeni rat čije posljedice mogu biti nesagledive.

rat Amerika Trump

