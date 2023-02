Granić: Putin više ne govori o ljudskim pravima, slobodama i demokraciji. Toga više nema

Granić trenutačno ne vidi mogućnost pregovora u ovom krvavom sukobu. „Kijev ne može prihvatiti neke pregovore da se unaprijed odrekne svog teritorija, kao i pregovore u trenutku dok je ruska vojska na teritoriju Ukrajine. Stoga, nikakvih šansi nema trenutačno za pregovore, kao ni za prekid vatre jer bi to ostavilo rusku vojsku na teritoriju Ukrajine.“ – smatra bivši ministar vanjskih poslova RH koji ističe kako je jasno da će Ukrajina u svim svojim odlukama i dalje imati potporu zapada i SAD-a..

„Sigurno je i da će to biti tako do najmanje idućih predsjedničkih izbora.“ – dodaje Mate Granić koji nedavni posjet američkog predsjednika Bidena Kijevu ocjenjuje njegovim najvažnijim vanjskopolitičkim potezom u mandatu.

„Posjet Bidena je na prvom mjestu moralna otpora ukrajinskom narodu i Ukrajini, ali i puno iznad toga. Ovim dolaskom je Biden učinio praktički svoj najvažniji vanjskopolitički potez u svom mandatu. Jasno je da taj potez ima refleksije i na buduću pomoć i potporu Ukrajini, ali i na izbore u SAD-u koji slijede iduće godine. Jasna je to i najvažnija poruka Moskvi, ali i saveznicima unutar NATO-a i Europe i svim demokratskim državama svijeta.“ – napominje Granić koji je komentirao i najavljeni posjet kineskog predsjednika Moskvi.

„Tim posjetom Kina hoće pokazati da je svjetska velesila. Ona gospodarski odlično surađuje s Rusijom, a tu čak ima i koristi oko ovih događanja u Ukrajini. Rusija i Kina surađuju, može se reći da su strateški partner. Ne očekujem da će se Kina vojno direktno uključiti u ovaj sukob. U ovom trenutku to nije realno, ali je realna daljnja suradnja Kina i Rusije. Dovoljno je da Kina Rusiji da streljivo ili drugo oružje.“ – govori Mate Granić koji dodaje kako je to u skaldu sa sadašnjom situacijom u kojem se više ne može govoriti o bipolarnom poretku, nego o multipolarnom.

„Putin želi jasnu definiciju sfera utjecaja sa SAD-om i NATO-om. U međuvremenu Kina je politički i gospodarski ojačala, ona je sada velesila. Kina ima snažan utjecaj na mnoge zemlje, posebno u Africi i Južnoj Americi. Tu se puno ne priča o medijskim slobodama i demokraciji nego se odlično s Kinom surađuju. Dakle, stvara se multipolarni svijet i to je bitno drugačije od onoga nakon pada Berlinskog zida.“ – smatra Granić koji je pokušao definirati moguće sadašnje strateške ciljeve Rusije.

„Međunarodni je poredak definiran nakon 2. Svjetskog rata i sve do pada Berlinskog zida bio je to bipolarni poredak. Raspadom Sovjetskog saveza, padom zida bile su godine nade, jačanja suradnje istoka i zapada kada se razgovaralo u o demokraciji, ljudskim pravima... To je išlo sjajno, Njemačka i neki drugi su iznimno dobro surađivali s Rusijom. No, zadnjih godina, desetak, predsjednik Putin počeo je govoriti da je raspad Sovjetskog saveza najveća tragedija ruskog naroda, on je počeo stvarati teren, platformu za ovo što se dogodilo u Ukrajini.

Tražio je neku novu geostratešku ravnotežu s NATO-om i Europskom unijom, pokušao je destabilizirati sve zemlje međuprostora, od Ukrajine, Moldavije, Gruzije, Srbije, Crne Gore, entiteta Republike Srpske. I htio je potpuno novu geostratešku ravnotežu te se u konačnici odlučio na rat u Ukrajini. Htio je u blitzkriegu srušiti vladu u Kijevu, postaviti marionetsku vlast koja će odlično surađivati s Moskvom. Želio je cijelu Ukrajinu, a kad nije to uspio odlučio se na ove četiri pokrajine koje je ilegalno priključio Rusiji. On više ne govori o ljudskim pravima, medijskim slobodama, demokraciji, toga više nema... „ – pojašnjava Granić koji ističe i kako je, uz Ukrajinu, od tih Putinovih strateških planova trenutačno najugroženija Moldavija, no da svijet treba brinuti i odgovor na pitanje koja je alternativa Putinu u Rusiji.

„Sad treba biti oprezan s Rusijom. To je Putinova Rusija i ako bi se njemu nešto dogodilo to bi bilo još gore. Vidimo da Wagner napada glavni vojni ruski stožer, traže još radikalniji poredak, isto i Kadirov, vođa Čečenije. U sadašnjoj situaciji nema puno nade da će se nabolje promijeniti. Putin želi dobiti rat i time bolje pozicije za pregovore, makar da čvrsto kontrolira ove 4 republike , prvenstveno Donbas i time uđe čvrsto u pregovore s NATO-om o tim svojim ciljanim sferama utjecaja.“ – zaključuje Granić.