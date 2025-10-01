Trump će koristititi neposlušne gradove kao poligone za vojsku: 'To su vrlo nesigurna mjesta i mi ćemo ih ispraviti jedan po jedan'

Američki predsjednik Donald Trump želi koristiti američke gradove kao "poligone za obuku" vojske. U obraćanju stotinama vojnih čelnika, Trump je opisao građanske nemire kao "neprijatelja iznutra" te dodao kako situacija "neće izmaći kontroli kada se vi uključite". Naime, Trump je ranije rasporedio trupe Nacionalne garde u Washington, Los Angeles i Portland kako bi se obračunale s kriminalom te pružile podršku provođenju imigracijskih zakona.

Ponovno je kritizirao gradove pod vodstvom demokrata, uključujući San Francisco, Chicago, New York i Los Angeles. Naznačio je pritom kako će nastaviti s politikom korištenja vojske za provođenje zakona. "To su vrlo nesigurna mjesta i mi ćemo ih ispraviti jedan po jedan", rekao je. "To je rat iznutra. Kontrola fizičkog teritorija naših granica ključna je za nacionalnu sigurnost. Ne možemo dopustiti tim ljudima da uđu."

Guverner Illinoisa JB Pritzker optužio je Trumpa da koristi vojne trupe te Imigracijsku i carinsku službu (ICE) za "invaziju i ometanje" američkih gradova. "Naše trupe i naša nacija zaslužuju bolje od toga da se ponašate kao sitni tiranin", rekao je.

Pred generalima i admiralima govorio je i ministar obrane Pete Hegseth. On je, naime, objavio kraj "woke" kulture u Pentagonu i najavio nove standarde fizičke spremnosti za vojne dužnosnike.

Generali i admirali, koji su inače stacionirani diljem svijeta, tiho su slušali obraćanja. Sastanak se održao u bazi marinaca Quantico, prostranom objektu u Virginiji, a predstavljao je rijetko okupljanje tolikog broja visokih časnika na jednom mjestu. Hegseth je govorom započeo događaja te najavio kako će američka vojska zahtijevati od boraca da zadovolje "najviši muški standard" na testovima fizičke spremnosti. "Standardi moraju biti jednaki, rodno neutralni i visoki", rekao je Hegseth okupljenima pa iznio svoje vizije za kulturnu promjenu u Pentagonu i veći "ratnički etos". Osim što je najavio promjene u standardima fizičke spremnosti, Hegseth je obećao kraj "ere neprofesionalnih izgleda", uključujući izuzeća za brade.

Senatorica Illinoisa Tammy Duckworth, vojna veteranka, rekla je za BBC da je zabrinuta što će Hegsethovi komentari značiti za budućnost američke vojske. "Njegovi današnji komentari utjecat će na sve vrste regrutacije, ne samo na žene, ne znam za ljude koji žele služiti u vojsci koja se koristi za političko kazalište", rekla je te dodala: "Za čovjeka koji nije kvalificiran za vlastiti posao, prilično je diskriminirajuće govoriti o ženama koje su kvalificirane za obavljanje svojih poslova."

Hegseth je govorio i o svom prethodnom otpuštanju visokih zapovjednika, rekavši da se vodio svojim instinktom i oslobodio vojsku onih za koje je vjerovao da neće odstupiti od politika postavljenih u prethodnim administracijama. "Bit će još promjena u vodstvu, siguran sam", najavio je.

Trump je u svom govoru naveo: "Zajedno, ponovno probuđujemo ratnički duh. A to je duh koji je pobijedio i izgradio ovu naciju." U opsežnom obraćanju, američki predsjednik hvalio je postignuća američke vojske i svog drugog predsjedništva. Napomenuo je da je "riješio" sedam ratova, a nada se i osmom - ako Hamas prihvati prijedlog za Gazu.