Uvjeravanja da će Amerika braniti Europu možda zvuče umirujuće, ali nitko ne zna što bi u tom slučaju Trump doista učinio

Aktualni američki predsjednik, koji vjerojatno na raspolaganju ima najbolje i najdetaljnije obavještajne podatke na svijetu, najprije je rekao da su upadi ruskih dronova u poljski zračni prostor možda bili "pogreška", premda je, naravno, teško i zamisliti da je čak dvadesetak dronova "greškom" preletjelo tako duboko iznad poljskog teritorija. Iako su mnoge Poljake – a Poljska je, što također ne smijemo izgubiti iz vida, izrazito proamerička nacija - zaprepastile Trumpove riječi, njegove tvrdnje uopće nisu bile iznenađujuće. Poznato je, međutim, da su Trumpove izjave zapanjujuće rijetko usklađene s činjenicama. Trump uglavnom ne čita obavještajna izvješća što mu stižu na stol svakoga jutra, baš kao što ne čita ni bilo što drugo. Trump je, znamo, čovjek televizije, koji se i informira isključivo gledajući televiziju, i to najčešće Fox News, najpopularniju desničarsku televiziju u Americi i najgledaniju tamošnju kabelsku informativnu mrežu, koja baš i nije sinonim za visoke novinarske standarde i vjerodostojnost.