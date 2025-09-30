Naši Portali
DENIS ROMAC

Uvjeravanja da će Amerika braniti Europu možda zvuče umirujuće, ali nitko ne zna što bi u tom slučaju Trump doista učinio

Autor
Denis Romac
30.09.2025.
u 20:00

Iako nije povukao Ameriku iz NATO-a, to sigurno nije učinio iz uvjerenja, nego samo zbog financijskih interesa

Aktualni američki predsjednik, koji vjerojatno na raspolaganju ima najbolje i najdetaljnije obavještajne podatke na svijetu, najprije je rekao da su upadi ruskih dronova u poljski zračni prostor možda bili "pogreška", premda je, naravno, teško i zamisliti da je čak dvadesetak dronova "greškom" preletjelo tako duboko iznad poljskog teritorija. Iako su mnoge Poljake – a Poljska je, što također ne smijemo izgubiti iz vida, izrazito proamerička nacija - zaprepastile Trumpove riječi, njegove tvrdnje uopće nisu bile iznenađujuće. Poznato je, međutim, da su Trumpove izjave zapanjujuće rijetko usklađene s činjenicama. Trump uglavnom ne čita obavještajna izvješća što mu stižu na stol svakoga jutra, baš kao što ne čita ni bilo što drugo. Trump je, znamo, čovjek televizije, koji se i informira isključivo gledajući televiziju, i to najčešće Fox News, najpopularniju desničarsku televiziju u Americi i najgledaniju tamošnju kabelsku informativnu mrežu, koja baš i nije sinonim za visoke novinarske standarde i vjerodostojnost.

Komentara 1

Pogledaj Sve
PI
Prezime i ime
20:36 30.09.2025.

trump bi branio Europu dok mi budemo placali za oruzje.. kad ne bi bilo novca, ostavio bi nas na cjedilu bez imalo milosti..

Još iz kategorije

