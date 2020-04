'Gradovi i općine, oslobodite nas u ovoj krizi plaćanja najma i komunalne naknade'

Apeli poduzetnika upućeni Vladi urodili su plodom pa su nove mjere za spas gospodarstva i radnih mjesta pogođenih krizom zbog epidemije koronavirusa donesene na državnoj razini, naišle na odobravanje.

No poduzetnici sad očekuju i od lokalnih vlasti da također donesu konkretne mjere koje će im pomoći da prežive krizu i zadrže što više radnika. Udruga Glas poduzetnika zahtijeva da lokalne jedinice samouprave ukinu plaćanje komunalne naknade i najma prostora za one kojima je zbog koronavirusa onemogućen rad.

Anketa koju je ta udruga provela među svojim članovima, pak, pokazala je da 42 posto poduzetnika još nije dobilo mjeru oslobađanja od komunalne naknade i najma od svoga grada ili općine. Oko 37 posto ih je izjavilo da postoji neka od kombinacija tih mjera, a nešto više od 12 posto anketiranih poduzetnika navelo je da im je odobreno ukidanje i najma i komunalne naknade.

Nezadovoljni reakcijom

U udruzi ističu i da je anketa pokazala da je gotovo 50 posto poduzetnika jako nezadovoljno reakcijom svojih općina ili gradova.

– Glas poduzetnika stoga traži od gradonačelnika i načelnika koji to još nisu napravili da odmah izglasaju odluke kojima nas oslobađaju plaćanja svih nameta i naknada gradu ili općini, uključujući potpuno oslobađanje plaćanja komunalne naknade, kao i najamnine u gradskim i općinskim nekretninama, i to dokle god nam se ne omogući normalno poslovanje i ne otvorimo naša poduzeća i obrte – poručuje predsjednik udruge Hrvoje Bujas.

Navodi i da poduzetnike ne zanimaju popusti od 15 posto na iznos komunalne naknade kao, primjerice, u Dubrovniku ili odgode plaćanja kao u nekim drugim gradovima. Kao pozitivne primjere naveo je Bjelovar, Koprivnicu, Gospić, Đurđevac, Svetu Nedelju i Rijeku koji su takve odluke već donijeli. Grad Bjelovar, koji Bujas ističe kao pozitivan primjer, ukinuo je prirez, a poduzetnike i obrtnike oslobodio plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor.

Neće oni ondje plaćati ni zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada, a odgođeno je plaćanje poreza na javne površine sve dok traju posebne okolnosti. Uz to, Grad Bjelovar će, čim se za to stvore zakonski uvjeti, ugostitelje osloboditi plaćanja zakupa terasa na tri mjeseca, s obzirom na to da ih i ne mogu koristiti. Svim zatvorenim obrtima, koje je ko-ronavirus najviše pogodio, Grad će pomoći financijski svaki mjesec s 1000 kuna dok god su zatvoreni.

Grad Koprivnica, pak, donio je paket kriznih mjera za pomoć gospodarstvu “težak” oko 10 milijuna kuna. Mjerama se, među ostalim, predviđa smanjenje plaća u susta- vu gradske uprave za 10 posto, a dužnosnicima za 15 posto. Gradski vijećnici i članovi nadzornih i upravnih odbora neće dobivati nikakvu naknadu. Nema ni uskrsnica. Za djelatnosti najpogođenije krizom, među kojima su ugostiteljski objekti, frizeri, mali obrti, turističke agencije, prijevoznici, nema naplate terasa, poreza na potrošnju, spomeničke rente, najma prostora.

Grad je osnovao i Antikorona fond u kojemu je trenutačno oko tri milijuna kuna kojima će se izravno pomagati pogođenim poduzećima, obrtima i građanima. Grad Belišće smanjio je prirez s 10 na sedam posto i ne naplaćuje najam gradskih stanova do kraja lipnja. Oslobodio je od plaćanja komunalne naknade sve OPG-ove sa svog područja za travanj, svibanj i lipanj. Komunalnu naknadu neće plaćati ni poduzetnici kojima je zabranjen rad. Poduzetnici koji rade u gradskim poslovnim prostorima oslobođeni su plaćanja zakupnine minimalno tri mjeseca, s mogućnošću produljenja. Ne naplaćuje se naknada za zakup javnih površina, kao ni porez na korištenje javnih površina.

Za veljaču, ožujak, travanj Grad Sveta Nedelja ukinuo je naplatu vrtića dok djeca u njega ne idu. Sve ovrhe odgođene su na tri mjeseca, a odgođeno je i plaćanje komunalne naknade za pravne subjekte i obrtnike. Zakupci javnih površina i poslovnih prostora oslobođeni su plaćanja najma za veljaču, ožujak i travanj. Grad Dubrovnik, pak, umanjio je za travanj, svibanj i lipanj plaćanje zakupa poslovnog prostora u svom vlasništvu za 50 posto, a zakupa javnih površina za 70 posto.

Za to je razdoblje ukinuto plaćanje naknade za reklame, spomenička renta, koncesijska odobrenja, kao i plaćanje paušala za drugo tromjesečje privatnim iznajmljivačima. Odgađa se plaćanje poreza na dohodak i prirez za travanj, svibanj i lipanj, a komunalna naknada umanjuje se za 15 posto. Potpore gospodarstvenicima, odnosno obrtnicima, pokrivat će dio troškova najma poslovnog prostora u iznosu od 2500 kuna. Financijski učinci mjera su 28,75 milijuna kuna oprosta i 38,4 milijuna kuna odgode.