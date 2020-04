Poduzetnici zadovoljni otpisom poreza i doprinosa, sindikati podizanjem potpore na 4000 kuna

Za razliku od prvog paketa od 63 vladine mjere za gospodarstvo, a koje su poduzetnici dočekali na nož kao birokratske te nedovoljne za očuvanje kakve-takve poslovne aktivnosti i radnih mjesta uslijed krize prouzročene epidemijom koronavirusa, paket kojim će sutra Vlada značajno proširiti te mjere puno je bolje prihvaćen, no poduzetnici i dalje nisu do kraja zadovoljni.

Hrvoje Bujas, jedan od osnivača inicijative Glas poduzetnika kaže da se radi o novom Vladinom iskoraku, posebno kad je riječ o odluci da se onima kojima je u ovoj krizi zabranjen rad otpišu porezi na dobit i dohodak te doprinosi.

Poslušali glas poduzetnika

– Usvojen je naš ključni zahtjev, a vidjet ćemo još kriterije koji su za to uvedeni, moramo ih proučiti. No, očigledno je da oni koji su najviše opterećeni ovom krizom moraju imati otpis – objašnjava Bujas.

Dodaje da su nove mjere koje je predstavio Plenković trebale biti dio prvog paketa i da se izgubilo dva tjedna zbog toga, no ističe da je dobro što je Vlada poslušala glas poduzetnika. Bujas pozdravlja i izjavu premijera o solidarnosti i zajedništvu privatnog i javnog sektora, na što su, kaže, već danima pozivali poduzetnici. Nezadovoljan je, međutim, odustajanjem od ukidanja parafiskalnih nameta jer smatra da je ovo povijesna prilika za takav iskorak.

– Naš je zahtjev i da se uvede moratorij na otplatu kredita do godine dana za sve ugrožene građane i tvrtke i to bez kameta u grace periodu. No mjere koje je jučer predstavio Plenković su mjere za zadržavanje radnih mjesta, a ne za poduzetništvo i tvrtke i zato ga podržavam – komentirao je Bujas.

VIDEO Premijer Andrej Plenković o gospodarskim mjerama

Travanjski paket mjera pozdravljaju i sindikati, pogotovo u dijelu kojim je predviđeno podizanje potpore za očuvanje radnih mjesta sa sadašnjih 3250 na 4000 kuna, s tim da će država preuzeti i teret doprinosa.

Mladen Novosel (SSSH ), međutim, smatra zaista nužnim da se radnicima koji su kod kuće i ovih dana ne rade te potpore isplaćuju izravno na tekuće račune. Za one koji rade, kaže, u redu je da im se naknada isplaćuje preko poslodavca.

– Ne protivimo se najavljenom oslobođenju od poreznih obveza, ali je presudno da se to doista usmjeri na zadržavanje radnih mjesta – ističe Novosel.

Krešimir Sever (NHS) dobrom smatra mjeru odgode kredita, koju bi trebalo i produljiti, kao i podizanje naknade za plaće.

– Dobro je da je Vlada na sebe preuzela i plaćanje doprinosa, a pritom se ne smije zaboraviti i mirovinske doprinose. Treba voditi računa da oni koji si isplaćuju dobit, dividende ili bonuse nemaju pravo ni na kakve olakšice, a da i u narednom razdoblju kad krene oporavak do toga ne dođe, u protivnom ih prisiliti da vrate olakšice. Ovrhe treba odgoditi te učiniti sve da se sačuvaju radna mjesta i plaće jer samo se s tim može očekivati potrošnja – mišljenja je Sever.

Relativno zadovoljni su i političari. Radimir Čačić, potpredsjednik Milanovićeve vlade za gospodarstvo, sada varaždinski župan, kaže kako su gotovo sve mjere dobre i odmjerene, osim one o oslobađanju od poreza i doprinosa za one s 50 i više posto smanjenim prihodima. Uvjeren je da će ta mjera potaknuti smanjenje poslovanja.

– Oni granični koji su na 40 posto potrudit će se da padnu ispod 50 posto prihoda – upozorava Čačić. Smatra da bi svi koji su snažno pogođeni koronom sada trebali biti oslobođeni davanja, a kasnije bi se utvrdio pad prihoda i otpisao proporcionalni dio davanja, dok bi ostalo poduzetnici vraćali beskamatno kroz pet godina, s godinom počeka.

Poticanje poljoprivrede i turizma

Prema uspostavi razrednih pragova za oslobođenje poreznih davanja skeptičan je i SDP-ov gospodarski strateg Josip Tica, koji novi paket mjera smatra zakašnjelom reakcijom, ali i pokazateljem da Vlada počinje shvaćati situaciju u kojoj se nalazimo.Plenkovićevu najavu da će razgovarati sa sindikatima o smanjenju plaća u javnom sektoru kaže da to može biti gesta solidarnosti s privatnim sektorom, ali da takvo rezanje potrošnje u ovom trenutku nema makroekonomski smisao. Ključnim drži brzo poticanje poljoprivredne proizvodnje, kako nam se u slučaju ponavljanja epidemije na jesen ne bi dogodila nestašica hrane.

Analitičar Andrej Grubišić kritizira, međutim, upravo mjere za posebne grane poput poljoprivrede i turizma, koje smatra diskriminacijom.

– Tko ih je tjerao u turizam i poljoprivredu? Što je s onima koji proizvode metalne šipke i imaju sedmero zaposlenih – pita Grubišić i zaključuje da je ponovo na djelu biranje pobjednika i podobnih. Predložene mjere komentira kao malo bolje od prošlih, ali i dalje daleko od sveobuhvatnih.

Boži Petrovu, predsjedniku Mosta, drago je da se Vlada odlučila na otpis umjesto odgode obveza, što je, kaže, Most otpočetka predlagao. Drži da bi, umjesto jeftinih kredita, država malim i mikro poduzetnicima trebala osigurati bespovratna sredstva te najavljuje zakonske prijedloge na tom tragu. Od Vlade očekuje da u gospodarstvo na taj način “ulije” 20 milijardi kuna.

– Veliki će se održati, no mali mogu izdržati još mjesec do dva i trebaju im bespovratna sredstva, a država na sebe treba preuzeti barem dio rizika za njihovo poslovanje – kaže Petrov.

