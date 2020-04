Nevjerica među poduzetnicima: Na poslovne račune firmi sjele nenajavljene uplate

Među mnogim hrvatskim poduzetnicima danas popodne vlada oduševljenje, čuđenje, nevjerica, smijeh... Ne znaju kojim bi riječima opisali ono što im se dogodilo na poslovnim računima, a da se nikad prije nije dogodilo. Naime, danas popodne odjednom je na poslovne račune mnogih firmi sjela uplata Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Mnogi su ostali u nevjerici o čemu se radi. Jer je uplata sjela bez najave, najvećem dijelu njih bez prethodno poslanog i potpisanog ugovora. Radi se, naime, o firmama koje su HZZ-u predale zahtjev za potporu u vidu tri minimalne plaće za svoje zaposlenike, i to one firme čija je djelatnost zatvorena odlukom Stožera civilne zaštite, ili kojima je uslijed situacije promet pao više od 20 posto. Ta se mjera počela provoditi od 20. ožujka, kada su se počeli slati zahtjevi, i HZZ je na njih trebao odgovoriti pozitivno ili negativno u roku od 15 dana, i onda u slučaju pozitivnog odgovora poslati ugovor, i na temelju ugovora isplatiti novac na račun firme.



Međutim, HZZ je prvo pogrešno protumačio mjeru. Jer je namjeravao krenuti s potporom za ožujak, počevši tek od 20. ožujka, kad je mjera stupila na snagu, pa su tako namjeravali, krug od tri mjeseca zatvoriti s plaćom za lipanj. Međutim, HZZ je iz Vlade upozoren da se mjera odnosi na plaću za cijeli mjesec ožujak! I drugo, HZZ je zatrpan zahtjevima firmi, daleko ih je više nego što se očekivalo, neki kažu i deseterostruko više, i dakako da HZZ kasni s njihovim rješavanjem. I što se dogodilo? Iz Vlade je, neslužbeno se može čuti, poslan naputak HZZ-u da se svim firmama koje zadovoljavaju kriterije odmah uplati iznos potpore koji je tražen, bez obzira što ugovori iz HZZ-a još nisu poslani i nisu potpisani. To će se riješiti naknadno. Bitno je da je novac na računima firmi!

GALERIJA Gužve u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje