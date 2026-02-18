Pametni sat mu je spasio život: Obavijesti nisu prestale stizati pa je požurio u bolnicu

Tehnologija, iako često povezana s modernim udobnostima i zabavom, ponekad može imati ključnu ulogu u spašavanju ljudskih života. Inovacije u medicini, sigurnosnim sustavima, komunikaciji i hitnim intervencijama omogućuju brže reagiranje u kriznim situacijama, sprječavanje nesreća i spašavanje ljudi u opasnosti. Zato je jedan muškarac zahvalan svom pametnom satu Apple Watch jer mu je spasio život nakon što ga je upozorio na ozbiljno srčano stanje.

Imani Dickson bio je kod kuće kada je njegov pametni sat počeo slati zdravstvene obavijesti, rekavši da mu srce nepravilno kuca. Dickson je rekao da se nadao da će mu dobar noćni san pomoć, iako mu se činilo da mu srce "čudno radi". No, upozorenja su nastavila stizati i ujutro pa je 33-godišnjak otišao u bolnicu gdje mu je dijagnosticirana fibrilacija atrija, stanje koje može značajno povećati rizik od moždanog udara ako se ne liječi. "Nisam puno spavao, bio sam pod stresom i pojeo sam neke ostatke hrane kasno navečer. Oko 23 sata moj sat je poslao upozorenje o nepravilnom ritmu i osjetio sam kako mi srce ubrzano kuca. Također sam imao kratkoću daha", objasnio je Dickson iz američke savezne države Maryland.

EKG na satu je pokazao moguću fibrilaciju atrija, pa je Dickson odlučio zatražiti liječniku pomoć, piše Mirror. "Zahvaljujem Bogu, satu i medicinskom timu. Zajedno su mi spasili život", rekao je 33-godišnjak. IT administrator sustava nadogradio je na Apple Watch Ultra 3 u rujnu prošle godine. "Godinama koristim Apple satove, ali sam ih nadogradio posebno zbog novijih zdravstvenih značajki poput EKG-a, obavijesti o nepravilnom ritmu, praćenja sna i cijelog paketa. Ti alati bili su glavni razlog zašto sam ga odabrao", objasnio je.

Liječnici su čak mogli pregledati podatke koji pokazuju kada je Dicksonov abnormalni ritam srca počeo. Podvrgnut je električnoj kardioverziji, postupku koji vraća srce u normalan otkucaj. "Bez tog upozorenja, vjerojatno bih čekao dulje, a svaki liječnik s kojim sam razgovarao rekao je da je brzi dolazak napravio pravu razliku. Budući da svoj sat nosim 24/7, čak i za praćenje sna, liječnici su mogli vidjeti kada je problem počeo i osjećali su se sigurnima nastaviti s električnom kardioversijom da bi vratili normalan ritam. Priznali su da im je sat pomogao rano uočiti problem", rekao je Dickson koji se sada uspješno oporavlja.

Dodao je da će promijeniti svoj način života da bi podržao zdravlje srca. "Dvostruko više se posvećujem snu, oporavku i upravljanju stresom. Ne brinem se zbog onoga što ne mogu kontrolirati. Nastavljam svoje putovanje mršavljenja sokovima i cjelovitim namirnicama, redovitim hodanjem i vježbanjem u teretani. Moj je cilj izliječiti sebe i pomoći drugima dijeljenjem tog putovanja. Ako moja priča nekoga potakne da ozbiljno shvati svoje zdravlje, vrijedi. I da, sat mi ostaje na zapešću cijeli dan i noć", zaključio je 33-godišnjak.