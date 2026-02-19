Doživjela je kliničku smrt u vozilu hitne: 'Vidjela sam nemoguće i više se ne bojim smrti'

Klinička smrt označava stanje u kojem prestaje srčana i plućna aktivnost, a osoba je privremeno bez znakova života. Iako se obično smatra krajem života, moderna medicina omogućuje povratak iz ovog stanja uz brzu intervenciju poput reanimacije i električne kardioversije. Tijekom kliničke smrti mozak i tijelo doživljavaju niz fizioloških promjena, a neki ljudi izvještavaju o neobičnim ili duhovnim iskustvima koja nadilaze svakodnevnu percepciju.

Tako je jedna žena vidjela nešto nemoguće tijekom iskustva bliske smrti te je rekla da se više ne boji smrti. U ljeto 2023. PR direktorica Lorna Harris probudila se u ranim jutarnjim satima zbog probijajuće boli u prsima te je jedva disala. Pavši s ruba kreveta, 52-godišnjakinja koja živi u engleskom gradu Whitstableu, srećom je uspjela nazvati hitnu pomoć i dovući se do ulaznih vrata, dopuštajući bolničarima da uđu i naprave EKG. Rekli su joj da ima srčani incident te su je stavili u kola hitne pomoći. Ruke i noge su joj utrnule, a Harris se sjeća bolničarevih hitnih riječi vozaču da "moraju ići", prenosi Mirror.

"Sljedeće čega se sjećam jest da me okružuje zid prekrasnih, blistavo bijelih iskrica, okupanih svjetlošću. Vidjela sam sebe odozgo, kao da sam dron koji lebdi iznad zbivanja, žurno izvučen iz kola hitne pomoći i brzo odvezen niz hodnik. Zatim sam vidjela liječnicu u uniformi kako me oživljava. Zatim je ušao kirurg. Nosio je jarko obojenu bandanu i Vans tenisice. Vidjela sam sebe poluodjevenu na stolu i bilo mi je neugodno", opisala je Harris.

Kirurg je spomenuo njezinu jarku ružičastu pidžamu koju su skinuli s nje te je rekao sestri da ih spakira u vrećicu. "I dalje se sjećam svakog kuta sobe, boje zidova i kako su liječnici izgledali", rekla je 52-godišnjakinja. Opisala je kako je onda sve postalo tamno, a zatim je uslijedio najmirniji san koji je ikada doživjela. Harris tvrdi da je bila svjesna da je mrtva, ali je rekla da je osjećala samo mir. Nakon svega se probudila na odjelu za kardiologiju.

Bila je bez svijesti nekoliko sati, iako joj je to izgledalo kao samo nekoliko minuta, a medicinska sestra joj je objasnila da su joj uklonili ugrušak iz srca. Harris je pretrpjela težak srčani udar i dva srčana zastoja te je očito umrla na nekoliko minuta. Svoje neobično iskustvo ispričala je drugom kardiologu na odjelu. On je opisao bliska iskustva kao jednu od posljednjih misterija i, još bizarnije, otkrio da u svojstvu zdravstvenog djelatnika "često čuje" pacijente kako govore da su "vidjeli stvari".

Osim toga, kardiolog je rekao da su ti ljudi tvrdili da su uočili predmete na visokim policama u sobi, one koje bi im bilo nemoguće vidjeti. Nakon nekoliko mjeseci, Lornina prijateljica trebala je posjetiti kirurga koji ju je operirao, pa ju je zamolila da ga pita nosi li doista šarenu bandanu. Prijateljica ju je kasnije javila da nosi šarenu bandanu kao i Vans tenisice. Harris je napomenula da se nije osjećala uplašeno tijekom bliske smrti, otkrivajući da se umjesto toga osjećala mirno, kao da je promatrala nekog drugog. Dodala je i da je puna nade u zagrobni život i da se više ne boji smrti.