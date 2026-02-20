Naši Portali
PRIZNANJE NOVINARIMA

Dijana Jurasić i Ivana Sučić dobitnice nagrade 'Svjetionik'

Zagreb: Svečana dodjela nagrade „Svjetionik“
Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
20.02.2026.
u 18:02

Tema ovogodišnje nagrade bila je dječje siromaštvo, s naglaskom na ulogu medija u povećanju vidljivosti potreba djece u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti

Hrvatska mreža protiv siromaštva dodijelila je nagrade "Svjetionik", priznanja novinarima koji na dostojanstven i odgovoran način izvještavaju o siromaštvu i socijalnoj isključenosti. Ovogodišnje dobitnice nagrade su Dijana Jurasić iz Večernjeg lista za rad "U Hrvatskoj 127 tisuća djece odrasta u riziku od siromaštva" te Ivana Sučić s HRT-a - Prvi program Hrvatskog radija za reportažu "Izvan okvira", snimljenu na humanitarnom sajmu zagrebačke Prve gimnazije "Kap dobrote".

Tema ovogodišnje nagrade bila je dječje siromaštvo, s naglaskom na ulogu medija u povećanju vidljivosti potreba djece u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti. Posebnost nagrade "Svjetionik" je žiri koji čine mladi, osobe s iskustvom siromaštva čime se dodatno naglašava važnost autentične perspektive u procjeni medijskih sadržaja.

Zagreb: Svečana dodjela nagrade „Svjetionik“
20.02.2026., Zagreb- U organizaciji Hrvatske mreze protiv siromastva odrzala se dodjela nagrade „Svjetionik“ novinarima koji na dostojanstven nacin izvjestavaju o siromastvu i socijalnoj iskljucenosti. Dobitnice Dijana Jurasic i Ivana Sucic. Photo: Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

