Dijana Jurasić i Ivana Sučić dobitnice nagrade 'Svjetionik'

Hrvatska mreža protiv siromaštva dodijelila je nagrade "Svjetionik", priznanja novinarima koji na dostojanstven i odgovoran način izvještavaju o siromaštvu i socijalnoj isključenosti. Ovogodišnje dobitnice nagrade su Dijana Jurasić iz Večernjeg lista za rad "U Hrvatskoj 127 tisuća djece odrasta u riziku od siromaštva" te Ivana Sučić s HRT-a - Prvi program Hrvatskog radija za reportažu "Izvan okvira", snimljenu na humanitarnom sajmu zagrebačke Prve gimnazije "Kap dobrote".

Tema ovogodišnje nagrade bila je dječje siromaštvo, s naglaskom na ulogu medija u povećanju vidljivosti potreba djece u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti. Posebnost nagrade "Svjetionik" je žiri koji čine mladi, osobe s iskustvom siromaštva čime se dodatno naglašava važnost autentične perspektive u procjeni medijskih sadržaja.