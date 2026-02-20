Naši Portali
PRESLAGIVANJE VLADAJUĆE KOLAICIJE

Hrebak: Nema ultimatuma, spremni smo na dijalog

Zagreb: Dario Hrebak u studiju Večernjeg lista
Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
1/2
VL
Autor
Sandra Bartolović/Hina
20.02.2026.
u 16:48

"HSLS je stranka principa i jasno smo rekli da je ovo DNK ne samo HSLS-a, ovo je DNK hrvatskog društva i njegove budućnosti", rekao je Hrebak.

Predsjednik HSLS-a Dario Hrebak poručio je jučer da nema ultimatuma premijeru i da ga nikada nije ni bilo, nego je to bio njegov prijedlog, inicijativa da se riješi situacija u koju je vladajuća koalicija zapala nakon što je DP-ovac Josip Dabro pjevanjem veličao Antu Pavelića te poručio da su spremni na dijalog. "Proteklih dana vrlo smo jasno iznosili svoje stavove, sve ostaje isto", kazao je Hrebak prije glasanja o novom ministru Alenu Ružiću. Na opasku da je premijer Andrej Plenković rekao da ne pristaje ni na kakve ultimatume, uzvratio ja da "ultimatuma nema i nikada ga nije ni bilo". Upitan što onda znači rok od 30 dana za resetiranje i preslagivanje vladajuće koalicije, kazao je da je riječ o inicijativi, prijedlogu. "Ovo je sjajan prijedlog da se riješi situacija i ne vidim nikakav ultimatum", dodao je.

Hrebak smatra da njegove riječi "dosta je" nakon Dabrina pjevanja i veličanja ustaškog poglavnika Ante Pavelića zvuče jako ozbiljno. Mislim da je cijela Hrvatska, po onome što ja vidim, rekla: "E, sad je dosta", mislim da je HSLS na strani države, društva i da je cijela građanska, civilizirana Hrvatska to osudila. Mislim da je cijela Hrvatska i očekivala ovakav istup HSLS-a, ustvrdio je. Upitan za Dabrin prijedlog da se ozakoni kriminalizacija svih totalitarizama, uključujući i zvijezdu petokraku i poklič "smrt fašizmu, sloboda narodu", kazao je da su velikani HSLS-a Dražen Budiša, Vlado Gotovac i svi ostali još 1998. godine, 23 godine prije nego što je nastao Domovinski pokret, na 8. Saboru HSLS-a donijeli Deklaraciju o osudi svih totalitarnih režima, i komunizma, nacizma, fašizma i svih ostalih "izama".

"Mi nismo za zabrane, liberali nikada nisu za zabrane i mislim da ova deklaracija govori sve, ali spremni smo razgovarati i da se to ozakoni", odgovorio je na pitanje misli li da bi se trebao donijeti zakon koji je Dabro predložio. "Mi smo uvijek za prijedloge, rješenja, inicijative i spremni razgovarati, a sada ćete me pitati kako sam pristao na ostanak u koaliciji, a Dabro je još uvijek u vladajućoj većini. Kako može biti u vladajućoj većini netko tko se nije ni ispričao za to, mogao je reći: 'Ljudi, oprostite, popio sam', 'Ljudi, oprostite, nisam mislio', 'Ljudi, oprostite, ponijelo me kao Peđu Grbina ili kao Ivicu Puljka'. Mogao je to reći, a nije", istaknuo je.

Nije htio odgovoriti na pitanje što će učiniti ako se u roku od 30 dana ne riješi situacija na način na koji je predložio, rekavši da nikada ne odgovara na hipotetska pitanja. "HSLS je stranka principa i jasno smo rekli da je ovo DNK ne samo HSLS-a, ovo je DNK hrvatskog društva i njegove budućnosti. Ovo je sad točka koja je prekretnica, gdje mi svi zajedno kao civilizirano društvo i moderna liberalna demokracija moramo reći 'dosta'", poručio je čelnik HSLS-a.

Spremni smo i voljni razgovarati, kaže, spremni smo na dijalog i dobro je premijer Plenković rekao da smo koalicijski partneri, nemamo potpisan ugovor s DP-om, nego s HDZ-om. "Zajedno smo izašli na izbore na temelju programa Vlade RH, taj se program i dandanas poštuje i samo tražimo da se poštuje, a nigdje u tom programu ne piše da se mi trebamo baviti ustašlukom i veličati Antu Pavelića", zaključio je Hrebak.

Ključne riječi
Andrej Plenković Josip Dabro HDZ HSLS Dario Hrebak

