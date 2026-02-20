Naši Portali
OGLASILI SE

JANAF: Sigurnost opskrbe Mađarske i Slovačke nije ugrožena

Omišalj: Postrojenja JANAF-a na otoku Krku
Goran Kovacic/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
20.02.2026.
u 17:20

U ovom je trenutku u tijeku transport značajne količine sirove nafte neruskog podrijetla JANAF-ovim naftovodom za potrebe MOL Grupe, navode

Povodom učestalih medijskih objava tijekom nekoliko proteklih dana, JANAF d.d. objavljuje priopćenje za javnost: "JANAF smatra partnerske odnose i pouzdanost najvažnijim vrijednostima u svom poslovanju te svojim aktivnostima doprinosi činjenici da opskrba zemalja središnje Europe, Mađarske i Slovačke, sirovom naftom nije ni na koji način ugrožena. Naime, u ovom je trenutku u tijeku transport značajne količine sirove nafte neruskog podrijetla JANAF-ovim naftovodom za potrebe MOL Grupe, a u dolasku su na Terminal Omišalj još tri tankera s neruskom naftu za potrebe istog partnera, MOL Grupe.

Na JANAF-ovom Terminalu Omišalj redovno se zaprimaju tankeri za našeg dugogodišnjeg partnera MOL Grupu i isporučuje naftu cjevovodom do mađarske granice, gdje je partner preuzima. Posve su netočne tvrdnje da bi u ovim okolnostima spomenute države bile nadomak ugroženosti opskrbe gorivom. Nije bilo potrebe za posezanjem u strateške rezerve jer se transport JANAF‑ovim naftovodom prema MOL‑ovim rafinerijama provodi kontinuirano i bez zastoja.

JANAF je strateško energetsko čvorišta za ovaj dio Europe, a ne samo Republike Hrvatske te jamči sigurnu opskrbu svima na trasi naftovoda. Unatoč činjenici da su dosadašnja testiranja potvrdila da JANAF raspolaže kapacitetima koji u cijelosti zadovoljavaju potrebe Mađarske i Slovačke, pozdravljamo što je MOL Grupa prihvatila naš prijedlog za dodatna testiranja kapaciteta uz sudjelovanje i predstavnika Europske komisije. Nadamo se da će na skorašnjem sastanku MOL prihvatiti JANAF‑ov prijedlog da se sljedeće testiranje provodi u kontinuitetu tijekom mjesec dana, u količini od milijun tona nafte.

JANAF je i ostaje jedini siguran pravac opskrbe neruskom naftom za središnju Europu te smo uvjereni da će i naš dugogodišnji partner to potvrditi prihvaćanjem rezultata predstojećeg testiranja", stoji u priopćenju.

SK
SkvikiZg
17:36 20.02.2026.

Ak Mađari i Slovaci misle da JANAF nemre dovoljno nafte transportirat njihovim rafinerijama nek najdeju drugu mogučnost opskrbe.

