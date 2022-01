Građanska inicijativa upozorila Vladu: 'Dio djece mogao bi ostati bez invalidnine'

Građanska inicijativa "Pomozimo djeci s invaliditetom" u nedjelju je upozorila da bi predloženi Zakon o socijalnoj skrbi mogao dovesti do gubitka invalidnine za dio djece s teškoćama u razvoju te traže od Vlade brisanje sporne odredbe.

U otvorenom pismu premijeru Andreju Plenkoviću i resornom ministru Josipu Aladroviću navode da im je sporno što, po konačnom prijedlogu zakona, pravo na tuđu pomoć i njegu imaju osobe s četvrtim stupnjem invaliditeta, koje imaju pravo na osobnu invalidninu. Upozoravaju da bi moguće preklapanje prava moglo dovesti do ukidanja osobne invalidnine osobama koje su je do sada primale.

"Ostvarivanje jednog prava isključuje mogućnost ostvarivanja drugog prava, smatramo da dolazi do preklapanja i do otvaranja mogućnosti diskrecionog odlučivanja. Smatramo ovakvu zakonsku odredbu lošom jer dovodi do mogućnosti manipuliranja", poručuje Građanska inicijativa "Pomozimo djeci s invaliditetom".

Zahtijevaju od Vlade i nadležnog ministarstva razjašnjenje članka (58. 1) konačnog prijedloga ZOSS-a oko prava na Doplatak za tuđu pomoć i njegu te brisanje sporne odredbe koja se odnosi na četvrtu skupinu djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom.

Također izražavaju nezadovoljstvo izostankom prve skupine osoba s invaliditetom u Zakonu te ostankom imovinskog i dohodovnog cenzusa za ostvarivanje doplatka za tuđu pomoć i njegu za 2. stupanj.

Nezadovoljni su i što nije povećan iznos doplatka za tuđu pomoć i njegu, pogotovo ako će taj iznos primati, kako se čini iz svega navedenog, i četvrta skupina, osobe sa stopostotnim invaliditetom i djeca s najtežim oštećenjima zdravlja.