Austrijska vlada objavila detalje o obveznom cijepljenju: Evo kako će izgledati zakon

Odmah nakon izlaska iz karantene austrijski kancelar Karl Nehammer potpomognut ministrom zdravstva Wolfgangom Mücksteinom i ministricom za Ustav i EU Karoline Edtstadler predstavio je danas, iako bi nedjelja trebala biti neradni dan, na konferenciji za novinare u sjedištu austrijske vlade u Beču, Nacrt novog Zakona o uvođenju obveznog cijepljenja u Austriji.

“Zakon o obveznom cijepljenju će stupiti na snagu početkom veljače i odnositi će se na sve osobe starije od 18 godina s prebivalištem prijavljenim u Austriji, osim na iznimke, a to su trudnice, Covid preboljeli u razdoblju od 180 dana i osobe koje imaju poseban liječnički atest da se zbog zdravstvenih razloga ne smiju cijepiti protiv koronavirusa”, rekao je Nehammer. Dodao je da obvezno cijepljenje sadrži tri faze.

Kako je austrijski kancelar, a potom i ministar zdravstva Mückstein pojasnio, prva, početna faza predviđena je za informiranje svih necijepljenih da bi se trebali cijepiti protiv koronavirusa i trajati će od početka veljače do 14 ožujka. Slijedeća druga faza obveznog cijepljenja od 15. ožujka nadalje predviđa sporadične policijske kontrole potvrda o cijepljenju po principu prometnih policijskih kontrola, na ulicama, javnom prijevozu, trgovinama i tome slično. Onaj tko nije cijepljen i nema odgovarajući certifikat biti će kažnjen, a kazna iznosi do 600 eura u “skraćenom postupku”. Jedna osoba u godini dana ne može biti kažnjena više od četiri puta. To je gornja granica kod ”skraćenog postupka” rekla je ministrica Edtstadler. Dakle tko je necijepljen i ima peh da ga policija četiri puta kontrolira u godini dana, biti će prijavljen, te će morati iz kućne blagajne izdvojiti čak ukupno 2.400 eura. Prema ministričinim riječima u uobičajenom sudskom postupku kazna može iznositi i do 3.600 eura.

U trećoj fazi necijepljene će se prvo pismeno podsjetiti da se cijepe.. Ukoliko se ogluše na to, slijedi pismeni poziv s konkretnim terminom kada moraju doći na cijepljenje. Ako ga neispoštuju automatski će dobiti kaznu na kućnu adresu. Takovu automatsku kaznu, kako je rekla Edtstadler moguće je u godini dana ispostavit, “maksimalno dva puta” za jednu osobu.

“Zatvorske kazne nisu predviđene u zamjenu za novčane”, naglasila je ministrica za Ustav.

Necijepljenima je također data i mogućnost da od primitka obavijesti o kazni u roku dva tjedna odu na cijepljenje, nakon čega im se kazna poništava. Dakle, kako je Edtstadler poručila “vladi nije cilj kažnjavati ljude nego ih uvjeriti da je cijepljenje jedini izlaz iz koronakrize”.Uvođenje obveznog cijepljenja u Austriji ministrica je opravdala Međunarodnom konvencijom o ljudskim pravima u koju je, kako je napomenula, uglavljeno da je “javno zdravstvo i zdravlje stanovnika ispred osobnih prava pojedinca”. Edtstadler je poručila kako je Nacrt zakona o obveznom cijepljenju u Austriji “ustavno komforan” i “maksimalno fleksibilan”.

Kancelar Nehammer je rekao kako je “obvezno cijepljenje sredstvo do ponovnog stjecanja sloboda”.

“Ne radi se o borbi između cijepljenih i necijepljenih. Nije riječ o obliku provođenja diskriminacije. Radi se naime samo o tome što znanstvenici kažu, a to je da cijepljenje nudi najbolju zaštitu od koronavirusa”, napomenuo je uvodno austrijski kancelar.

“Omikron će vjerojatno donijeti visoki stupanj imunizacije, ali mi se želimo obveznim cijepljenjem pripremiti i za buduće izazove”, naglasio je ministar zdravstva

Mückstein je rekao kako će stručnjaci iz Nacionalnog krizno-koordinacijskog stožer (GECKO) za borbu protiv koronavirusa svaka tri mjeseca sastajati i nanovo ocjenjivati epidemiološku situaciju u zemlji i predlagati vladi nove poteze.

Ministrica Edtstadler je rekla, odgovarajući na novinarski upit, kako je moguće, ako to predloži ministar zdravlja, Zakon o obveznom cijepljenju staviti izvan snage, u slučaju da se postigne nužna procijepljenost populacije.

Dakle, ako u četvrtak 20. siječnja Nacionalno vijeće austrijskog parlamenta usvoji danas u Beču predstavljen Nacrt Zakona o obveznom uvođenju cijepljenja, a u što nitko ne sumnja, jer je potrebna “jednostavna” većina vladajućih “narodnjaka” i Zelenih” te oporbenih socijaldemokrata i Neosa već sada “za” njegovo usvajanje, od početka veljače Zakon će vrijediti za 7,4 milijuna austrijskih građana, od 8,9 koliko ih ukupno ima.

Kako navode mediji od 7,4 milijuna ljudi koji bi se trebali cijepiti njih 5,8 milijuna je već cijepljeno (78,5 posto), a preostalih 1,6 milijuna nema “zelenu putovnicu” ili im je istekla. To odnosi i na one koji su cijepljeni, ali nisu još otišli po treće cjepivo (booster), pa im je valjanost “putovnice” da su cijepljeni istekla nakon šest mjeseci.

Oni koji se prema Zakonu koji će stupiti na snagu početkom veljače ne trebaju cijepiti su 1,1 milijun djece mlađe od 14 godina i 344.000 mladih od 14 do 17 godina, koji to mogu učiniti ako to osobno žele.

Austrijski mediji na svojim portalima danas predstavljene odredbe Nacrta zakona nazivaju “obveza cijepljenja light” i navode kako brojne prethodno najavljene odredbe “znatno olabavljene”.

