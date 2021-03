Brzo vratili na staro: Hrvati opet mogu u BiH kupiti robe do 2200 kn po osobi

Nakon odluke da žitelji pograničnih područja Hrvatske mogu uvesti samo robe u vrijednosti do 300 kuna (75 KM) kupljene u BiH umjesto dosadašnjih 2200 kuna po osobi (550 KM), reagirali su mnogi, a posebno Udruga gospodarstvenika Posušje i lokalni lideri Ante Begić, Ljubo Grizelj te Vedran Markotić koji su svoje probleme iznijeli Zvonku Milasu, državnom tajniku za Hrvate izvan RH. I reakcija je uspjela. Stvari su vraćene na staro, piše Večernji list BiH.

Bez alkohola, duhana...

Iz Udruge gospodarstvenika Posušje objasnili su za Večernji list što se konkretno događalo proteklih mjeseci i što se dogovorilo s obzirom na niz različitih informacija koje su se pojavljivale.

- Kupac iz Splita, primjerice, mogao je i do sada kupiti robe, osim alkohola, duhana, prehrambenih i ostalih proizvoda koji su posebno navedeni u pravilniku, u vrijednosti do 2200 kuna i uvesti u Hrvatsku bez plaćanja PDV-a i to nije bilo sporno. Problem je nastao kada je na snagu stupio novi pravilnik o oslobađanju PDV-a pri uvozu robe u RH u osobnoj prtljazi i primjeni toga pravilnika na carini na osobe koje imaju uobičajeno mjesto stanovanja u pograničnim zonama u BiH i RH. Zbog toga Imoćani nisu mogli robu kupljenu u Posušju i Grudama u vrijednosti iznad 300 kuna uvesti u Hrvatsku bez plaćanja PDV-a, a nisu mogli ni Posušani niti Goričani. Ravnatelj Carinske uprave Republike Hrvatske Hrvoje Čović rekao je kako svi oni koji ulaze u RH preko graničnih prijelaza, koji nisu pogranični, mogu uvoziti robu u osobnoj prtljazi u vrijednosti do 2200 kuna - kazali su, između ostalog, iz Udruge koja se još jednom pokazala kao važna pokretačka snaga gospodarstva ne samo općine u kojoj djeluju već i šire.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL Imotski

Trgovine u blizini granice, u Grudama i Posušju, barem po ovom pitanju, mogu odahnuti.

Trgovci čekaju bolje dane

- I ovako smo prisiljeni zatvarati te smanjiti obujam posla i proizvoda dok se nešto konkretno ne dogodi s granicama, a da je ovo ostalo na snazi, to bi bio zadnji čavao u lijes. Ovako čekamo bolje dane. Nadamo se boljoj zdravstvenoj situaciji, idemo i prema ljepšim danima, a onda možda i ova pošast bude iza nas. Gledajući prema ranijim pandemijama, dvije godine su neki okvir trajanja pa se nadamo kako će tako i ova priča završiti - govori nam jedan od trgovaca koji posljednjih mjeseci zbrajaju minuse zbog aktualne situacije.

U pograničnim područjima Hrvatske, pak, zadovoljni su što se sve vratilo na staro, ali Mate iz Imotskoga priča nam kako postoje i brojne nelogičnosti koje treba riješiti.

- Meso i mlijeko te proizvode od mesa i mlijeka ne mogu kupiti u BiH i prevesti u RH, a s Farskih Otoka, Grenlanda i Islanda mogu - 10 kg. I to, zamislite, piše u pravilniku. Mogli su napisati tisuću kilograma mesa besplatno s Farskih Otoka, ja bih ga radije kupovao i plaćao u Hercegovini. Zatim, dopušten je uvoz dva kilograma meda i jaja po osobi. To je smiješno i te se stvari moraju što prije mijenjati - zaključuje sugovornik, ali pozdravlja činjenicu da se vratilo sve na staro barem kad je mogućnost potrošnje do 550 KM u BiH i unos tih proizvoda u Hrvatsku.

Nada se i kraju pandemije te ulasku BiH u Europsku uniju kako problemi o kojima se sada priča više ne bi zauzimali mjesto u javnom prostoru.