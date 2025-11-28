Grad Split od banaka kupuje Spaladium arenu za 5 milijuna eura

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta održao je sastanak s predstavnicima svih političkih opcija u splitskom Gradskom vijeću koje je obavijestio kako je Grad u prilici kupiti Spaladium arenu za 5 milijuna eura. – Spaladium Arena je tema koja vječno prati grad Split – rekao je novinarima Šuta, objašnjavajući korake koje je Grad poduzeo kako bi se napokon riješio dugogodišnji problem Spaladium arene. – Danas sam pozvao gradske vijećnike jer je sazrelo vrijeme da ih obavijestim o svim mišljenjima koja su dana od svih institucija - rekao je Šuta. Prema njegovim riječima, ključne državne institucije dale su zeleno svjetlo. "Državno odvjetništvo je pokazalo da u ovom procesu postoje svi zakonski preduvjeti i da možemo ići u otkup potraživanja u iznosu od 5 milijuna eura od banaka. Isto je kazalo i Ministarstvo pravosuđa, kao i Ministarstvo graditeljstva i državne imovine, Ministarstvo turizma, Ured Vlade za zakonodavstvo i Ministarstvo sporta. U svakom slučaju, stekli su se uvjeti".

Grad trenutačno radi na finalizaciji dogovora. – Trenutno radimo na izradi sporazuma s bankama i s našim odvjetnikom. Konzultiramo se sa svim institucijama, a naš je prijedlog da se to skupa uputi na Gradsko vijeće i da grad Split napokon otkupi Spaladium Arenu – rekao je Šuta koji se osvrnuo i an stanje objekta koji propada zatvoren. – Bio sam u Spaladium Areni. Ona je u jako lošem stanju – rekao je Šuta koji je o svemu obavijestio i državni vrh kako bi Split dobio pomoć prilikom sanacije Spaladium arena. – Izvijestio sam i premijera i ministre, i postoji obećanje da će resorno ministarstvo i Vlada Republike Hrvatske sudjelovati u financiranju sanacije. Sanacija će biti sveobuhvatna i uskoro ću objaviti kako sve skupa izgleda – najavio je Šuta koji je vrlo oprezan u procjeni koliko će sanacija koštati.

– Ne mogu sada dati procjenu. Kao gradonačelnik sam otišao vidjeti stanje i mogu reći da je jako loše. Ljudi koji su tamo bili kažu da bi sanacija mogla koštati više od 5 milijuna eura. Ozbiljne su štete nastale prilikom nevremena i neodržavanja objekta – poručio je šuta koji očekuje podršku u Gradskom vijeću za otkup Arene. Svi gradski vijećnici, kaže, dobili su cjelovite informacije. – Vijećnike sam temeljito upoznao s detaljima; manje-više svi su svjesni da moramo ići u ovom smjeru – kaže Šuta koji očekuje jedinstvo u Gradskom vijeću: – Naravno da ćemo im dostaviti materijale i da se na Gradskom vijeću donese jednoglasna odluka, očekujem jedan konsenzus koji je potreban za grad Split. Svi znamo što Spaladium Arena znači za manifestacije, za sport, za razvoj grada Splita. Kad se sve uzme u obzir, grad Split ovdje može biti samo na dobitku, i zato pozivam na razum. U ovim pregovorima učinili smo sve – naglasio je Šuta koji kaže kako su pregovori s bankama bili zahtjevni.

– Ti pregovori su poprilično trajali; banke su imale zahtjeve znatno više od ovih koji su sada spušteni na 5 milijuna eura – rekao je gradonačelnik. Jedna od najvećih koristi otkupa je gašenje sudskih rizika. – Stečajna upraviteljica izračunala je da grad Split trenutno ima spor koji može biti veliki teret. Nije okončan, a iznos mu je 125 milijuna eura. Kamate svakim danom teku. Ovim potpisivanjem sporazuma otklanjamo sve moguće rizike, sve sporove, i ne bismo imali ni dodatnih odvjetničkih troškova – rekao je Šuta koji drži kako je ovo izvrsna prilika za Grad Split. – Za 5 milijuna eura dobivate vrijednost od 60 milijuna eura objekta u koji grad nije uložio niti kune, a uklanjate i sudski spor od 125 milijuna eura. Svatko tko želi dobro gradu Splitu ima dužnost ovo izglasati – poručio je.