REBALANS NIJE PROŠAO

Šuta bira između 'žetona' za proračun i novih izbora

Autor
Petra Maretić Žonja
25.11.2025.
u 23:25

Druga opcija novi su izbori o kojima će, prije svega, ovisiti HDZ-a procjena mogu li na novim izborima dobiti jasniju situaciju ili im se tako nešto u ovom trenutku ne isplati. Što mu se više isplati u ovom trenutku, pitanje je koje splitskim HDZ-ovcima ovih dana zadaje poprilično problema

Prije tri godine, godinu dana nakon prošlih lokalnih izbora, tadašnji gradonačelnik Splita Ivica Puljak, odlučio je ići na nove izbore i za gradonačelnika i za Gradsko vijeće. Nakon što aktualnom gradonačelniku Splita kojemu je Gradsko vijeće konstituirano s "nepoznatom odlučujućom rukom", nije prošao rebalans proračuna, ponavljanje istog ili sličnog scenarija opet je postala jedna od opcija. Što čeka Split, znat će se uskoro, kada na dnevni red Gradskog vijeća u prosincu dođe gradski proračun. Pred splitskim gradonačelnikom Tomislavom Šutom dvije su opcije. Jedna je da nađe potrebne ruke za proračun što mu, drže upućeni u politička zbivanja, ne bi trebao biti nepremostiv problem. Druga opcija novi su izbori o kojima će, prije svega, ovisiti HDZ-a procjena mogu li na novim izborima dobiti jasniju situaciju ili im se tako nešto u ovom trenutku ne isplati. Što mu se više isplati u ovom trenutku, pitanje je koje splitskim HDZ-ovcima ovih dana zadaje poprilično problema. Rizik novih izbora je velik, a s druge strane, aktualna situacija u Gradskom vijeću nije nimalo bajna i održavanje većine do kraja mandata moglo bi biti poprilično komplicirano i skupo.

Ključne riječi
Željko Kerum Izbori HDZ Ivica Puljak Tomislav Šuta Split

